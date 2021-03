DaNandoDinamite Exxx…Polzive!!! La Tv della Danieli colpisce la grande tradizione friulana. Il ristoratore di Mortegliano “é sommerso dai debiti”. La replica del titolare. Potocnik Reeds: “Denunceremo il giornalista di Telefriuli”. Esclusivo.

Alla catastrofe sociale si aggiunge la scombinata e in alcuni casi, distorta informazione locale. E’ il caso della piegatura che è stata data all’intervista di Ivan Uanetto di Mortegliano e riportata dalla pagina facebook di Telefriuli. La Tv degli industriali friulani non ha avuto pietà per il terzo settore, quello della ristorazione. Alla notizia dell’anticipazione della cassa-covid ai dipendenti della Trattoria Da Nando di Mortegliano, è stato aggiunto il particolare che Da Nando “è sommerso dai debiti”.

Un video-testimonianza di una categoria in sofferenza diffuso in rete sabato scorso e che ha riscosso centinaia di commenti positivi e di solidarietà verso il conosciutissimo Ivan. Solo che a Telefriuli devono aver preso un abbaglio e, per enfatizzare la vicenda, il titolista dava una falsa interpretazione del ricorso al mutuo. “Sommerso dai debiti”. Una lettura che ha mandato in bestia Ivan Uanetto e lo scrittore Maurizio Potocnik Reeds che ha annunciato querela. Ecco la puntualizzazione del titolare rispetto all’articolo di Telefriuli:

«Cari amici dei vari social, mandi a duç e grazie per le migliaia di partecipazioni e consensi ricevuti.

Vorrei chiarire in merito a quanto pubblicato dalla rubrica Telefriuli (da cui non sono mai stato intervistato) che non condivido la loro interpretazione e soprattutto il titolo che non rispecchia assolutamente lo spirito di quanto da me dichiarato nell’ intervista (video) rilasciata a Maurizio Potocnik Reeds

Inoltre vorrei tranquillizzare tutti I cliente della Trattoria Da Nando che per loro e per noi ci sarà quanto prima una ripresa eccezionale e saremo di nuovo assieme per grandi traguardi e nobili degustazioni cibo vino».