D’AltiliaVisibilia Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Palazzolo dello Stella, presidente della Comunità Bassa Friulana e membro Ausir incassa una nuova poltrona: il collega Sergon lo sistema vice presidente della Comunità Linguistica Friulana. E’ caos nella Bassa per la disorganizzazione della Polizia Locale.

Dai colli isontini alla bassa friulana è tutto un legame, un fil rouge che unisce i collezionisti di poltrone. Protagonisti due sindaci di cui uno, Daniele Sergon di Capriva (Go), era già finito sotto i riflettori di questo sito di manigoldi e di un’interrogazione in regione per l’acquisto di spazi informativi sulla rivista “La Voce di Gorizia”.

L’argomento che rimbalza oggi è goloso e riguarda tutta una serie di clamorose sistemazioni in favore di un collega di Sergon, Franco D’Altilia sindaco di Palazzolo dello Stella. Il primo cittadino del comune della bassa è anche presidente della Comunità dell’area friulana che riunisce 12 comuni; è componente del cda di Ausir (presidente Delle Vedove sindaco di Cordenons) e, grazie ai buoni uffici col presidente della Comunità linguistica friulana (Daniele Sergon sindaco di Capriva) è stato nominato vice presidente del sodalizio. L’amministratore allarga la cuccagna d’incarichi che ha sorpreso i colleghi della Comunità della Riviera Friulana. Come farà il fenomeno sindaco di Palazzolo a gestire tutte le consegne? Recentemente gli amministratori aderenti all’area vasta si sono lamentati per la disorganizzazione di alcune funzioni in capo all’ente, in particolare sulla gestione del servizio di Polizia Locale gestito in modo approssimativo e non ancora ben definito cui manca la conferma del comandante. Ma quello che conta sono le sedie, i servizi in convenzione posso anche attendere. In quanto al sindaco di Capriva, in quota Lista del Presidente, voci di corridoio danno per certa una sistemazione nella presidenza del Cda Ater di Gorizia. Cuccagna sull’asse Collio-Riviera Friulana.