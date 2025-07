CucchiCheStrucchi? Exxx…Polzive!!! Ai FiloPal friulani non resta che arrampicarsi sul caso di Questore e Prefetto all’incontro di Fratelli d’Italia a Lignano. Depositata interrogazione in Parlamento. Badin e Di Lenardo (Avs): “Ci auguriamo che il ministro Nordio risponda”.

La segreteria regionale di Alleanza Verdi Sinistra comunica che è stata “Presentata interrogazione parlamentare su Prefetto e Questore di Udine a evento di partito di Fratelli d’Italia”.

Sebastiano Badin (segretario di Sinistra Italiana FVG) e Andrea Di Lenardo (capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile a Udine) rendono noto il deposito dell’interrogazione parlamentare n. 4-02249, presentata il 10 luglio 2025 dalla Senatrice Ilaria Cucchi (AVS) e che fa seguito all’interrogazione sullo stesso tema presentata da Serena Pellegrino (AVS) in Consiglio regionale FVG. L’interrogazione solleva critiche sulla partecipazione del Prefetto di Udine Domenico Lione e del Questore Domenico Farinacci a un’iniziativa di partito di Fratelli d’Italia a Lignano Sabbiadoro (UD) il 4 luglio, chiedendo trasparenza istituzionale. “L’interrogazione della Senatrice Cucchi – dichiara Badin – solleva interrogativi importanti su come possa conciliarsi la presenza di autorità istituzionali a un evento di partito con i principi costituzionali di imparzialità. Sollecitiamo Prefetto e Questore a chiarire se questa rappresenti una nuova condotta di comportamento”.Di Lenardo aggiunge: “Di fronte a queste evidenze, ci domandiamo: possiamo a nostra volta invitare liberamente le autorità agli eventi di AVS? Lo Stato deve garantire parità di trattamento”. I due esponenti ribadiscono l’urgenza di applicare i principi richiamati nell’interrogazione: l’Art. 97 della Costituzione sul dovere di imparzialità la Legge 121/1981 che impone neutralità ai vertici di Pubblica Sicurezza D.lgs. 165/2001 sul divieto di conflitti d’interesse. “Ci auguriamo – concludono – che il Ministro risponda all’interrogazione della Senatrice Cucchi, fissando regole chiare per tutelare l’autorevolezza dello Stato e la fiducia dei cittadini”.