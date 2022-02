CremlinoFriulino Exxx…Polzive!!! A Codroipo spuntano i nostalgici di Mosca. Vertice ieri sera in Corte Italia. Antonio Lippolis abbandona la Lega e passa con Fratelli d’Italia.

La notizia è appena stata battuta: Il consigliere regionale della Lega per Salvini Premier, Antonio Lippolis, passa con Fratelli d’Italia. Lo annuncia il capogruppo Claudio Giacomelli. Fatti due conti, il partito della Meloni in consiglio passa a 4 consiglieri e la Lega scende a 16, Fedriga compreso. Fratelli d’Italia diventa il secondo gruppo consiliare del centrodestra (con un voto in più però) alla pari con Forza Italia (il presidente del consiglio non può votare e Nicoli è sulla graticola). Nel frattempo altri rimbalzi percuotono il quadro politico regionale e da Trieste la direzione indica Codroipo dove ieri sera si è tenuto un incontro pubblico promosso dal nostalgico moscovita Graziano Pasqual. Il rombante titolo: “…transizione ecologica per la Codroipo di domani” era solo un paravento per capire come ricostruire l’architrave della falce e martello nel Medio Friuli.

L’assenza di figure di rilievo del progressismo occidentale spurgato dalle scorie del passato, lo testimonia. Gli esponenti del Polo Civico hanno declinato l’invito (era presente il solo Turcati), così pure uno dei protagonisti del percorso di rinnovamento della sinistra codroipese, ovvero Guido Nardini, che non ha partecipato all’incontro con De Toni e Lorenzon. Erano presenti invece Massimiliano Pozzo (esponente della sinistra massimalista friulana), Loris Asquini (ex dirigente Coop), Alberto Soramel (già candidato sindaco), Giuseppe Damiani (segretario PD), Alessandro Dario (Socialisti di sinistra), Giorgio Turcati (Polo Civico), Minardi (revisore dei conti), Mario Banelli, Sonia Zanello e Maurizio Chiarcossi (Fare Comunità) e Giancarlo Tonutti uno dei fondatori, 30 anni fa, di “Progetto Codroipo”. Si sono visti la sindaca di Bertiolo Eleonora Viscardis e i due esponenti di Forza Italia del Medio Friuli, Cesarino Toso e Angelo Castellani. L’incontro di ieri sera, cui ha partecipato circa un’ottantina di persone, va nella direzione della costruzione un “Nuovo Ulivo” con un accento più marcato verso sinistra. Se l’asse Prodi-Veltroni aveva equilibrato verso il centro il blocco moscovita della sinistra italiana, a Codroipo, secondo i rimbalzi percepiti ieri sera, è emersa la necessità di una caratterizzazione più marcata verso Leu e Sinistra. In tal senso è registrata l’inevitabile spaccatura col fronte progressista del Polo Civico che è ben rappresentato in consiglio ed è determinato a dare le carte per la scelta del candidato sindaco alle prossime elezioni. In conflitto con il circolo culturale “Il Quadrivio” che ha già individuato e vorrà imporre un proprio nome.