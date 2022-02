BurrascaSanVito Exxx…Polzive!!! Qual’è il cachet del ducetto della Delizia? 10mila euri per un paio d’ore. Paga Bernava coi soldi dei contribuenti. Chiaruttini smaschera la tresca fra i due. Bufera in consiglio sul bilancio.

San Vito al Tagliamento porto delle nebbie. Balla un contributo di 10mila euri su un rendiconto per una manifestazione legata a Pordenone Legge e che si è svolta lo scorso anno. Il documento, come si legge in delibera, non è stato presentato dalla Fondazione il cui presidente è il ducetto Agrusti, bensì da una fantomatica “Associazione Pordenone legge”. A chi appartiene? Alla fine della fiera, l’ex sindaco Di Bisceglie aveva proposto il contributo nell’agosto scorso e il “delfino” Bernava, un mese fa, ha disposto la spesa: 10mila euri per uno show settembrino col ducetto della Delizia già arrestato a Roma nel’94. Il consigliere Chiaruttini non a caso, durante l’adunanza, aveva osservato: E’ una maggioranza fotocopia della precedente.

Tornando al consiglio comunale la maggioranza che guida il comune ha dimostrato tutti i suoi limiti. Ieri sera l’assemblea era stata convocata per approvare il bilancio di previsione. Poca armonia sui conti e bufera in aula con l’opposizione che danzava sulle ceneri della maggioranza Di Bisceglie-tris, oggi soprannominata “Bernava”.

L’intervento più efficace e sintetico e che ha smascherato la tresca fra Bernava-Di Bisceglie-Agrusti è stato quello del consigliere Iacopo Chiaruttini di “Amo San Vito“: «Questa maggioranza è quasi in perfetta continuità con quelle precedenti». E lo si capisce appunto dalla delibera di giunta del mese scorso che ha disposto l’impegno di spesa di 10mila euri come contributo alla “Associazione Pordenone Legge” per la presentazione di un libro nel circuito di Pordenone Legge (Fondazione). Resta il giallo dell’associazione che potrebbe (?) essere una costola della Fondazione. Tuttavia i cittadini di San Vito è bene che sappiano che l’insuperabile manifestazione “Pordenone Legge” riceve già di suo importanti finanziamenti dalla regione e dal comune di Pordenone. Per quali credenziali influenti il comune di San Vito ha concesso l’ “arrotondamento” fuori sacco al ducetto della Delizia? San Vito infetta, Confindustria malata.