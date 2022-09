CredoNelManganello Exxx…Polzive!!! Fulminata la Lega in Friuli. Processo a Salvini. Forza Tragica non recupera. Il PD sotto il 20% condanna Letta. 5 Stelle tra il 7 e l’8%. Calenda terzo partito a Udine e Pordenone

Significativi i dati, ufficiosi, del voto nei capoluoghi.

A Udine città Fratelli d’Italia si attesta al 25,5%; la Lega all’8; Forza Italia al 5,5%. Pd al 22%; Verdi-Sinistra 5,4; +Europa 4,5; Calenda 13,5% e i 5Stelle al 7,5.

Pordenone Fratelli d’Italia al 28,8; Lega 7,8 e Forza Italia al 6,8%. Il PD tiene al 20,4%; +Europa 4,05%; Verdi-Sinistra al 3,68. Calenda 13,20 e i 5Stelle al 7,66.

Trieste Fratelli d’Italia al 29,3%; Lega 7,1; Forza Italia Italia 5,7. Il PD 20,09; Verdi-Sinistra 4,9; +Europa 3,7; 5Stelle 9,3. Calenda 7,98.

Gorizia. Fratelli d’italia 27,9; Lega 9,38%; Forza Italia 7,32. PD 21%; Verdi-Sinistra 3,8; +Europa 3,111. 5Stelle 8,40. Calenda 8,36.

In Friuli Regione a metà delle sezioni scrutinate, sia Camera e Senato, si conferma l’esplosione di Fratelli d’Italia che supera, incredibilmente, il 30%. La Lega viaggia appena sopra il 10%, ed è un dramma per Salvini che tra poco, alle 11, terrà una conferenza stampa. Per lui si apre una fase difficile ed è sotto accusa. Fratelli d’Italia ha ottenuto il triplo dei voti della Lega. Male anche il PD che in Friuli, considerando la metà dei seggi scrutinati, si ferma al 18,5%. Verdi e sinistra superano il 3% e totalizzano un parziale del 3,8%. +Europa al 3,3 e Calenda che si difende incassando il prevedibile 8%. Cinque Stelle non va olre il 7,5%. Venissero confermati questi risultati, per Salvini e Letta una verifica intera sarebbe inevitabile.