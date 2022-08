Credo Exxx…Polzive!!! Bordin e Pizzimenti onorano lo slogan di Salvini: Solo loro a celebrare il Triennale della Madonna della Salute a Marano. Salgono lo quotazioni dell’assessore per Roma. Esclusa Forza Italia dall’uninominale.

Il nuovo slogan della Lega per la campagna elettorale ha un sapore mistico e diretto: “Credo”. Spiega Salvini: “È un messaggio che appare rivoluzionario in un’epoca di sfiducia e di perdita di sicurezze”. E non si può prescindere dal contenuto religioso che l’antichissima formula di fede cristiana esprime. A pochi giorni dalla presentazione del nuovo slogan, i leghisti friulani (Fedriga ha preferito la più “laica” Tarvisio) non hanno perso tempo e, appena si è presentata l’occasione, il capogruppo in regione Mauro Bordin e l’assessore Pizzimenti hanno condiviso il tracciato elettorale del leader leghista. Ieri sera a Marano Lagunare si è celebrata la Madonna della Salute, un appuntamento triennale che richiama migliaia di persone da tutto il Friuli. Com’è tradizione, il 15 agosto i fedeli si riuniscono sul molo e, tra i bagliori dei fuochi artificiali, l’imbarcazione illuminata dall’apparizione dell’immagine della Beata Vergine, si avvicina all’ormeggio di Marano Lagunare.

La funzione religiosa è stata celebrata dall’Arcivescovo di Udine Monsignor Mazzoccato che successivamente ha guidato la processione nel centro cittadino. Ad accompagnarlo i sindaci di Precenicco, De Nicolò, San Giorgio di Nogaro, Del Frate e di Marano, Mauro Popesso. A seguire il corteo l’assessore Graziano Pizzimenti e il capogruppo Bordin. La presenza della Lega a Marano non è una novità, neppure alla cerimonia triennale della Madonna. Ma quest’anno ha assunto un significato particolare: il Credo salviniano e la candidatura dell’assessore alle prossime politiche. Salvini è molto sensibile ai rosari e alla Beata Vergine e la presenza di Pizzimenti (è stato sindaco della città) accanto a Maria gioca un ruolo molto positivo sul tavolo delle decisioni di via Bellerio. Entro mercoledì il leader scioglierà le riserve sui nomi. In posizioni favorevoli dovrebbero trovarsi: Gava, Panizzut, Pittoni, Pizzimenti, per gli altri, solo candidature di servizio. Una curiosità: non ci sarà la lista di Forza Italia nell’uninominale Camera che in Friuli l’offerta politica sarà così suddivisa: 2 Lega (Panizzut, Gava) e uno Fratelli d’Italia (Rizzetto).