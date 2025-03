CratereSanitàFVG Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind proclamano lo sciopero generale in Asugi per il 4 aprile. Situazione al collasso. Personale sanitario alla canna del gas, perdite secche di 800 euri. Inascolati ripetutamente dalla direzione aziendale.

Com’era prevedibile, si è concluso in modo negativo il tavolo di conciliazione in Prefettura a Trieste richiesto da Uil Fpl e Nursind che contestano il taglio del salario accessorio dei lavoratori di Asugi deciso da un accordo già firmato da CGIL, CISL e FIALS. La Direzione di ASUGI ha infatti confermato la volontà di mantenere quell’accordo, nonostante le evidenti perdite economiche per i lavoratori, che si aggirano tra i 600 e gli 800 euro a persona – scrivono in una nota i rappresentanti sindacali di Uil Fpl e Nursind che ne avevano chiesto per ben tre volte alla direzione aziendale di smentirci sulle misure penalizzanti. A fonte del silenzio è stato quindi proclamato per il 4 aprile lo sciopero generale di tutti i lavoratori del comparto ASUGI. Lo sciopero – scrivono i due sindacati – sarà indetto come segno di protesta contro le politiche adottate dalla Direzione di ASUGI e contro chi, invece di difendere i lavoratori, ha firmato un accordo che li danneggia gravemente.