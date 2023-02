ContarenaRemix Exxx…Polzive!!! Trussardi rapito dal locale di Udine. Potrebbe essere lui il nuovo gestore. Il bando di gara dopo le elezioni.

Non è passata inosservata e senza rimbombo cittadino la presenza, qualche mese fa, di Tomaso Trussardi a Udine. Il figlio del celebre stilista, accompagnato dall’imprenditore Stefano Gatti è stato ricevuto recentemente a palazzo D’Aronco dal sindaco Fontanini. Ufficialmente era a Udine per salutare l’amico gatti, in realtà, come riportato da alcuni organi di stampa, Trussardi sarebbe intenzionato ad aprire un ristorante di alto livello in pieno centro di Udine. Guardacaso, il locale che ha ben impressionato il figlio dello stilista, si trova proprio sotto l’ufficio del sindaco, lo storico Contarena. In comune attendono le elezioni poi, con la nuova amministrazione, si darà il via al bando. Il locale ha un suo fascino e fra coloro che sarebbero interessati alla gestione spunta anche il nome di Signorvino, la catena degli eno-bistrot fondata da Sandro Veronesi (Calzedonia). Oltre ai Danieli delle “fucine” di Buttrio. Prima le elezioni, poi il bando. Toccherà alla nuova amministrazione brindare alla nuova gestione.