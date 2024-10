ConsorzioSbonifica Exxx…Polzive!!! Due canali della laguna intasati di tronchi. Chi pulisce? Sparito il motopontone Vittoria da 50mila euri. Autorizzata la spesa di 250 mila euri per le pulizie. Dove?

La foto (sopra) è dell’altro ieri, domenica, e si possono notare tronchi incastrati tra le bricole nel canale Zemole, laguna di Grado. La pulizia dei torrenti lascia a desiderare ancorché il compito sia affidato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana diretto dal direttore De Nardo e dalla presidente Clocchiatti. Al Consorzio (ente pubblico) compete la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile per la difesa e la conservazione del suolo. I tronchi hanno invaso il canale. Il Consorzio, come i lettori di questo sito di manigoldi sapranno, aveva acquistato un anno fa un motopontone (Vittoria) per i lavori di manutenzione. Era ormeggiato in Conca di Bevazzana (vedi foto). Ora è sparito dal radar. Dov’è stato trasferito? perché non viene utilizzato per la pulizia del canale? Spesa per acquisto (di seconda mano e verniciatura) circa 50mila euri (vedi leopost). Spreco di danaro pubblico. Va detto che il Consorzio provvede anche alla manutenzione degli impianti ed è stato autorizzato l’impegno di spesa per la manutenzione degli impianti di gestione pari a 250mila euri. Alcuni impianti sono in stabilità precaria ed è stato commissionato l’acquisto di valvole di disadescamento a servizio degli impianti irrigui. Ma il canale “Zemole”, di fronte a Barbana, è intasato di bricole. Chi pulisce? Stasera anche il ponte Cucchini risulta intasato. Dov’è sparito il motopontone? che si chiama pomposamente Vittoria?