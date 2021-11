ConsorziatoDegenerato Exxx…Polzive!!! Un Consorzio bonifica trasformato in latrina di scambio voti. Irritazione fra i 40 eletti della Bonifica. Lunedì i nomi dei 12 consiglieri della deputazione.

La prossima settimana i 52 eletti fra Consorzio e Comuni nel consiglio, eleggeranno a loro volta 12 consiglieri che faranno parte della rinnovata deputazione del Consorzio e saranno così ripartiti: 9 in quota Bonifica Friuli Centrale scelti fra Coldiretti-Cia-Confagri e Acque-TerreFriulane e 3 in rappresentanza del peggio che la politica possa esprimere: i rappresentanti dei comuni. I 12 consiglieri dovranno eleggere – com’era prevedibile – Rosanna Clocchiatti (50mila€/anno) alla carica di presidente e i due vice presidenti (20mila€/anno a testa più rimborso spese) Macorig e Venturini, quest’ultimo, come la presidente, verrà eletto per la seconda volta.

Per ragioni vischiosamente elettorali che interessano solo il clan del presidente del consiglio regionale Zanin-Mtf, la governance del Consorzio sarà tutta spostata a Est del Friuli: Buttrio e Manzano si prendono le due vice presidenze con il comune di Pagnacco che esprimerà il presidente-bis. Si capisce che l’aria, soprattutto all’interno dei soci del Consorzio è diventata soffocante e maleodorante. I giochi spartitori con cui sono stati eletti i 12 rappresentanti dei comuni all’interno del consiglio dei 52, hanno irritato i soci del Consorzio che sono stati travolti dall’avidità della peggior politica di provincia. Il clan di ZaninMtf, pilotato dal luogotenente sul campo Fabrizio Pitton, si è letteralmente impadronito dell’organo i cui compiti sarebbero quelli di attingimento per l’irrigazione dei campi. Questa volta però in ballo ci sono voti, preferenze, potere, e angoscia di restare a casa al prossimo giro delle regionali. La concorrenza è ben nutrita e ZaninMtf è alla disperata ricerca di sistemare in più caselle possibili i suoi portatori d’acqua in modo da assicurarsi un buon numero di preferenze: Macorig, Pitton, Treleani, Benigno, Teghil, sono le teste di serie che dovranno promettere futuro, benessere e felicità a chi porta foraggio nella greppia del forzista. Obiettivo 3.000 voti per scalzare Bini e Riccardi e puntare al pilotaggio della giunta.