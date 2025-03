ComuniFvg Exxx…Polzive!!! Il leader de “Il Patto per l’Autonomia” alza il polverone sugli enti locali: “Sistema delle autonomie al collasso. Causa mancanza personale salgono a oltre 800 milioni gli investimenti bloccati. Reintroduzione delle province modello surreale”.

“Dopo 7 anni di amministrazione Fedriga la situazione del sistema delle Autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia è desolante”. E’ quanto sostiene, in una nota, il capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, che spiega: “Metà Comuni sono senza segretario comunale, mancano 1500 dipendenti per coprire le necessità amministrative, le Comunità volontarie dei Comuni avviate si contano sulle dita di una mano e alle ultime elezioni in 28 Comuni su 114 c’era un solo candidato sindaco. Se non bastassero questi dati clamorosi per definire un contesto disastroso, si consideri la crescita esponenziale delle risorse ferme nei cassetti dei municipi per opere che non riescono a essere cantierate per la mancanza di personale negli uffici tecnici e nelle ragionerie. Solo ieri – prosegue Moretuzzo – dopo una interrogazione urgente relativa all’entità dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato dei Comuni per l’anno 2023, presentata il 18 novembre scorso, l’assessore Roberti con un ingiustificabile ritardo ci ha risposto comunicandoci un dato eclatante: siamo passati dai 700 milioni del 2021 ai 760 milioni del 2022, agli 839 milioni del 2023, un aumento di circa il 20% in due anni. Una situazione quindi disastrosa – sottolinea il consigliere regionale -, che vede non solo una profonda difficoltà nell’erogazione dei servizi ai cittadini, ma una incapacità di spesa che tiene ferme centinaia di milioni di euro che potrebbero dare ossigeno all’economia regionale. Di questo passo alla fine della legislatura ci saranno risorse bloccate per oltre un miliardo di euro, una cifra che dimostra il fallimento completo dell’azione amministrativa della Giunta Fedriga. Vista la situazione, abbiamo depositato una proposta di legge per procedere con una clausola valutativa rispetto alla riforma Roberti, che evidentemente non ha prodotto nessun risultato utile a migliorare la condizione del sistema delle autonomie locali. In questo contesto – conclude Moretuzzo – il dibattito sulla reintroduzione delle Province sul modello del passato è surreale, utile solo ad alimentare la propaganda del centrodestra e a distribuire qualche poltrona in più a parziale ristoro delle promesse elettorali.