CometaRossa Exxx…Polzive!!! Stasera a Codroipo vertice Pd-Polo Civico: No a mimetizzazioni con politiche moderate. Nel Ventilatore elettorale finiscono Targato e Nardini. L’Asp nel precipizio.

Le comunali di Codroipo diventano, insieme con Tolmezzo e AzzanoX, un catastrofico caso sanitario. Nell’arco di un mese si è passati dall’ipotesi “CentroCampo” con le varie sfumature civiche, a un centro essenziale, a una sinistra metalmeccanica e per finire ad un modello Governo Draghi. Tutte proposte polverizzate e ormai superate dalla cadenza indiavolata di riunioni fra i vari esponenti politici locali. L’ultima novità è infilata nell’agenda del Pd locale che stasera ha organizzato un mini vertice per tastare la disponibilità dei democratici progressisti di PoloCivico a convertirsi verso un’area con un accento più marcato verso sinistra. Il Polo Civico smentisce, per ragioni di bottega, l’ispirazione moderata e si affida alla sinistra degli ex metalmeccanici. Proposta raccolta con favore dal Quadrivio di Pasqual e soprattutto dal consigliere comunale Giavedoni che conferma: “…l’evento del PD dell’altro giorno sulla sanità territoriale, seguita dall’incontro del “Patto” di Massimo Moretuzzo al teatro, oltre all’evento del circolo culturale Il Quadrivio e l’evento programmatico del Polo Civico di Giacomo Trevisan e Giancarlo Tonutti e la posizione di apertura di Fare Comunità di Banelli fanno ben sperare per la costruzione di un’alternativa alla destra locale”. La sinistra codroipese ha quindi gettato la maschera e ritiene di presentare il remix del blocco sociale dalemiano in grado di sviluppare una propria egemonia nella realtà del Medio Friuli. Il miglior interprete di questa nostalgia del gramscismo a Nord Est è senz’altro Guido Nardini che occupa una posizione di privilegio ed esperienza amministrativa nell’alveo locale. Ma esponenti del Pd locale avrebbero tentato di agganciare anche Valentino Targato, l’imprenditore di Porpetto (Ud) con esercizio di vendita piante e fiori a Codroipo. Ma non solo.

Il nome di Targato è finito nel taccuino del biasuttiano Enrico Valoppi animatore della corrente popolare del Medio Friuli che riunisce attorno a sé Cesarino Toso e l’esperto di finanza internazionale Angelo Castellani. Il Sangiorgino Valentino Targato, pur godendo dell’appoggio dell’assessore Pizzimenti è rimasto ben impressionato dal negoziato con Valoppi e i rapporti cordiali fra i due lo dimostrano. Tuttavia la questione Targato va a scontrarsi con la Lega di Bozzini-Bordin i quali hanno ancora in testa la candidatura della meteora Gianluca Moro. Infine il cronico caso Marchetti. Dopo le dimissioni del direttore, la mancata sostituzione con un dirigente interno (Gregoris) e dopo una deroga allo statuto dell’Azienda per affidare al presidente di CDA compiti amministrativi, in questi giorni, per questioni personali, Giovanni Castaldo è assente. L’Asp Moro, come un transatlantico pilotato da un cuoco.