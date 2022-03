ArsaCasarsa Exxx…Polzive!!! Attaccati i primi poster della campagna elettorale: No Inceneritore! Trema il candidato Claudio Colussi. Per servire il ducetto dovrà dimettersi dalla ZIPR.

Sono apparsi oggi a San Vito al Tagliamento e a Casarsa i primi poster giganti contro l’ampliamento della Kronospan. La tempistica è formidabile giacché nel comune della Delizia si voterà fra pochi mesi e il caso Kronospan è già entrato nel dibattito elettorale. Sarà il tema dominante delle elezioni; una replica di quanto avvenuto a San Vito nell’ottobre dello scorso anno. Michele Agrusti, il ducetto della Delizia già arrestato nel ’94 a Roma e coinvolto nello scandalo “Onda Comunications”, ha lanciato nella mischia il suo devoto servitore Claudio Colussi come candidato di un’irriconoscibile Centrodestra contrario alle politiche Green dell’assessore Scoccimarro e della leghista Vannia Gava. Ma chi è Claudio Colussi? E’ un dirigente in pensione che arrotonda la mesata curando gli interessi del ducetto della Delizia e il pretoriano Gerolin nella Zona Industriale Ponte Rosso. In combutta con Cenedella che è membro della paritetica del Consorzio. Dovesse, malauguratamente, diventare sindaco di Casarsa, sarà costretto a dimettersi dall’incarico (fino a 10 giorni fa era ancora lì) di segretario del Consorzio. Claudio Colussi è stato colui che ha facilitato, firmato e visionato le proposte di ampliamento della Kronospan inviate all’amico ex sindaco Di Bisceglie.

Il caso del piano attuativo aggiornato dopo quello che era scaduto nel 2018 è clamoroso (annullato in questi giorni). Colussi, uso agli “escamotage” è quello che ha firmato l’atto di assegnazione al “dottor Ingegner” Daniele Gerolin della funzione di direttore generale del Consorzio, dopo aver saccheggiato lo statuto per consentire a un non laureato di assumere il ruolo di direttore generale (e acquistare immobili per conto del Consorzio).

Per il ducetto della Delizia Agrusti, la pedina Colussi a Casarsa (circa il 14% delle quote nella ZIPR) è decisiva per convincere i casarsesi ad ingoiare le sostanze tossiche che vomiteranno i camini della Kronospan. Giovedì è convocata a Trieste la 4a commissione e saranno auditi i rappresentanti del Comitato ABC.