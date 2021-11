CodroipoEuropa Exxx…Polzive!!! Il Polo Civico apre la campagna elettorale: Per rilanciare il Medio Friuli serve un’amministrazione sul modello Draghi. Spunta la regia di Mario Banelli

Mercoledì 1°dicembre a Codroipo il Polo Civico di Trevisan-Turcati organizza un incontro sulle nuove opportunità per il Medio Friuli determinate dal Piano di Ripartenza. Se il CentroDestra danza sugli allori triestini dell’ovovia, del porto vecchio e dell’intermodalità, il CentroSinistra lancia la sfida sul territorio e invita i negligenti vicerè locali a unire a fattor comune tutte le forze a convergere su un progetto di ripartenza che germogli attorno alla figura di un sindaco autorevole che sappia raccogliere attorno a sé le nuove opportunità.

Il codroipese non può continuare a baloccarsi fra un San Simone e le giostre ai giardini pubblici, le occasioni vanno prese al volo e con urgenza, pertanto il tavolo dei relatori al convegno è di alto livello, pilotato sapientemente da Mario Banelli che ha incrociato il dialogatore codroipese per eccellenza: Luciano Facchini. I segnali sono illuminanti rispetto alla fase che precede la campagna elettorale, pare che i protagonisti stiano elaborando un patto trasversale intessuto su piani di dialogo molto alti. In questo senso, alcune perplessità sull’operazione trasversale “Facchini-Banelli-candidato sindaco”, sono emerse nel perimetro del centrodestra che mantiene ancora un alto livello di litigiosità fra Marchetti e Riccardi. Dove c’è Marchetti, non ci sarà Riccardi. Il sindaco uscente ha la necessità di trovare un erede fidato che lo accompagni verso le regionali. Riccardi invece ha l’ambizione di fare il playmaker, mentre ZaninMtf ha già incenerito Codroipo sulla deputazione del Consorzio Bonifica (nessun rappresentante) e la Lega è divisa far Zoratti e il segretario locale Bozzini. Per ora i vari Castellani, Toso, Cividini, Bertolini, Bianchini, Snaidero e Valoppi Junior e Senior dovranno accontentarsi di mantenere un ruolo defilato, di spettatori. Del resto, con un modello Draghi applicato all’amministrazione, gli scenari post pandemia e i Patti di ripartenza sono riservati ai relatori del convegno di mercoledì sera.