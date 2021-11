BurrascaNoVax Exxx…Polzive!!! La miccia dell’udinese Ugo Rossi illumina la galassia NoVax. Puzzer: Siamo in viaggio per Ginevra andremo all’Onu. Tuiach star Tv

“L’obiettivo è togliere il Green Pass e l’obbligo vaccinale”. Ieri, da Scanzano Jonico in provincia di Matera, Stefano Puzzer ha annunciato che: «martedì saremo all’Onu come italiani per denunciare la deriva della Costituzione italiana e che non c’è più rispetto di nessun tipo di diritti, sia di libertà di pensiero che di scelta».

Puzzer leader di un agglomerato di sentimenti NoVax sostenuto da un nutrito gruppo di esponenti politici e religiosi che si oppone all’obbligo del certificato. Le manifestazioni in cui il simbolo della protesta triestina è presente, sono ormai frequenti lungo tutto lo stivale.

Cosa sta germogliando dietro la galassia No Vax? Secondo Il Piccolo di oggi potrebbe prendere forma un nuovo partito pronto a scendere in campo alle prossime elezioni. Il fatto che il leader dei portuali di Trieste sia diventato un testimonial da sballottare come un pacco postale lo dimostra. Puzzer solletica le simpatie dei parlamentari ex grillini Massimo Baroni e Gianluigi Paragone, gode del sostegno di movimenti vicini all’integralismo cattolico e movimentista come Di Battista. Ma la miccia, la scheggia nel Nord Italia è partita da Udine con Ugo Rossi che ha dato vita alla prima serie di manifestazioni contro le restrizioni governative. Il suo “Movimento 3V” ha ottenuto un sorprendente 4% alle comunali di Trieste che gli ha permesso di diventare consigliere comunale.

Fra Puzzer e Rossi s’inserisce l’ex pugile triestino Fabio Tuiach, licenziato dall’Agenzia per il lavoro portuale di Trieste per aver partecipato alle manifestazioni sebbene avesse dichiarato di trovarsi in malattia. L’ex consigliere comunale non si abbatte e anzi, ritiene di essere un “potente personaggio mediatico” e per questo motivo mercoledì sera sarà di nuovo ospite di Giletti in TV a “Non è L’Arena”.

Di tutt’altro avviso Stefano Puzzer che, rispetto all’informazione osserva: «Odio i giornalisti, odio fare interviste…, non riesco a stare davanti a un telefono, preferisco parlare con le persone direttamente…non sono social».