Chi ha imbriacato Balotelli a Lignano?

Proprio la sera in cui l’Italia è uscita da Euro 2024, è tornato protagonista Balotelli. Il calciatore è stato notato a Lignano dai suoi amici dell’Hotel Falcone che passa sempre a salutare. Poi si è soffermato con alcuni esponenti della destra lignanese. Sono loro che lo hanno imbriacato? Qualcuno lo ha filmato in vacanza a Lignano Pineta mentre si rotola a terra in mezzo alla strada, con chiare difficoltà ad alzarsi. «Ha fatto serata», scrive chi ha pubblicato il video. «Anche così è più in forma degli attaccanti della Nazionale», ha commentato qualcuno ironicamente. Si ma era pieno come una gubana.