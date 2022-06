CentroTuttiDentro Exxx…Polzive!!! A Varmo (Ud) Saro presenta il libro di A. Guerra sul federalismo e la Lista anti-Fedriga. Ai suoi piedi: Zanon; Marchetti; Bianchini; Ionico; Castenetto; Vatri; Cristina Pozzo…

E’ stato presentato ieri sera al bar “Da Pestrin” a Varmo “Cattaneo o Bonaparte” l’ultimo libro di Alessandra Guerra, protagonista indiscussa della prima stagione leghista in Friuli. La tesi dell’ex presidente della regione (per altro scalzata dal ruolo con un pirotecnico escamotage inventato dall’ex senatore in una notte a Monfalcone) si sviluppa attorno al tema della proposta federalista mancata. Saro ha colto l’occasione del libro per inaugurare la sua turnée elettorale nella bassa friulana dopo i magheggi di Buja e l’asfaltata rimediata a Pagnacco. Il libro di Alessandra Guerra è passato in secondo piano rispetto al tema caro all’ex senatore di Martignacco: riprovare per la 45esima volta a saldare una versione friulana del Grande Centro. Saro ne è affascinato e lo sviluppa solo ed esclusivamente per infastidire il centrodestra di Fedriga. Un livore non ancora superato dopo l’espulsione da ProgettoFvg. In ogni caso al Bar “Da Pestrin” si sono visti gli ex amministratori di Codroipo: Bianchini e Marchetti, il sindaco di Povoletto Castenetto, il consigliere regionale Zanon, il padrone di casa Graziano Vatri, la consigliera comunale di Rivignano-Teor Cristina Pozzo, Maurizio Ionico (che ha sottolineato l’importanza di un rinnovamento in casa PD: guardare verso Di Maio piuttosto che ai grillini) e il neo segretario regionale di “Noi di Centro” Riccardo Prisciano. La corsa è iniziata e, secondo alcuni, per le regionali del 2023 potrebbero esserci delle sorprese. Rimbalzi dalle risorgive non escludono una proposta politica in proprio con un candidato presidente.