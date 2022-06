AquileiaImperiale Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale Fvg Franco Mattiussi presenta in Vaticano la candidatura della Romea Strata come itinerario culturale europeo. La nuova tendenza del turismo religioso.

Un progetto che il consigliere regionale ha caldeggiato e seguito fin dai tempi in cui era vice presidente della provincia di Udine: 10 anni fa l’ente intermedio era capofila del progetto di riscoperta e di valorizzazione della Romea Strata: la via che i pellegrini percorrevano partendo dal mar Baltico per raggiungere Aquileia e Roma. Oggi la dorsale diventa un percorso culturale-turistico che ha l’obiettivo di far conoscere questa antica via di fede e cultura resa nuovamente percorribile dalla Fondazione Homo Viator-San Teobaldo di Vicenza cui Don Raimondo Sinibaldi ha subito intuito le potenzialità. Ieri sera presso la Santa Sede è stata presentata la candidatura del tracciato al Consiglio d’Europa per il riconoscimento della via Romea Strata come itinerario culturale europeo. La cerimonia si è svolta all’Istituto SS. Maria Bambina in San Pietro a Roma alla presenza dell’assessore regionale Barbara Zilli, del consigliere regionale Franco Mattiussi, del rappresentante della Santa Sede Monsignor Bravi, Don Raimondo Sinibaldi e l’ambasciatore dell’Unione Europea presso la Santa Sede, Alexandra Valkenburg-Roelofs. L’itinerario rappresenta una risorsa inespressa, non solo dal punto di vista religioso, ma anche in termini di patrimonio culturale condiviso da divulgare e di cui fruire turisticamente. La candidatura trova la sua motivazione nel fatto che la via Romea Strata non è una ricchezza solo italiana, ma un patrimonio comune a ben sette Stati europei: attraversa, infatti, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Italia. Per riscoprire e valorizzare l’intero percorso di circa 4.000 chilometri, l’idea è quella di unire lungo la Romea tutti quelli che condividono la voglia di fare un cammino. Un’esperienza da fare assieme scoprendo un territorio troppo spesso sottovalutato e ricco di bellezze naturali, culturali religiose e storiche. Chiunque può partecipare, percorrendo le tappe che vorrà, partendo da Aquileia percorreremo gli appennini fino a Fucecchio per poi arrivare a Roma.

Un modo antico per conoscere l’Italia e l’Europa assaporando a passo lento tutti i suoi mille racconti. Un’esperienza a piedi per conoscere e incontrare anche realtà locali, attraverso eventi, concerti e manifestazioni. Aquileia capofila e il Friuli che diventerà centrale per le diramazioni che può contare partendo dalla capitale del Patriarcato.