CentroDestraFvg Exxx…Polzive!!! Franco Mattiussi lancia la sfida a ProgettoFvg. Sandra Savino e Licia Ronzulli in turnée. Sospeso il segretario comunale di Codroipo. Esclusivo.

Il segretario comunale di Codroipo Paolo Maniago è stato sospeso dal suo ruolo. L’irrogazione disciplinare porta la firma del Ministero dell’Interno dopo che al Prefetto di Udine erano giunte alcune segnalazioni su comportamenti lesivi del decoro istituzionale dell’ente pubblico compiuti dal dirigente. Il provvedimento disciplinare ha la durata di un mese. Paolo Maniago sarà sostituito dal segretario Vincenzo Greco che, fra gli altri, esercita nel comune di Mortegliano 〈Ud〉.

La generale instabilità atmosferica che sta interessando tutto il Nord della Penisola si fa sentire anche in Friuli. Temporali più o meno diffusi si registrano su tutto l’arco centrale-moderato della politica friulana. Da un lato, lo schema del blucerchiato Mancini 〈un centimetro alla volta verso la… “Lista del Presidente”〉 applicato con successo dai ragazzi di ProgettoFvg; dall’altro, la prospettiva del partito unico del centro-destra unito e ribadita poche ore fa da Berlusconi.

In questo senso, il consigliere regionale azzurro Franco Mattiussi, che più di qualsiasi altro in Friuli è la sua più felice incarnazione, ha convocato per venerdì sera ad Aquileia i fedelissimi azzurri per la prima adunanza del Triveneto che ha per titolo: “Un futuro da scrivere”. Nessun cenno all’ipotesi di una Lista del presidente o la meteora della federazione cui morbosamente caldeggiavano i biniani, anzi, le indicazioni di Mattiussi conducono all’idea di Berlusconi, quella del partito unico di centrodestra da realizzare entro il 2023. Ovviamente non è detto che ciò che accade a Roma sia Vangelo in Friuli, ma lo scacchiere è in piena attività. E non si può negare che Franco Mattiussi abbia lanciato il dado.

Restando nell’arengo elettorale di Forza Italia, va segnalato che venerdì e sabato la Senatrice azzurra Licia Ronzulli farà visita ai comitati elettorali delle città al voto in ottobre. Accompagnata dalla coordinatrice regionale Sandra Savino 〈assente ad Aquileia〉, venerdì sera farà tappa a Pordenone e sabato si fermerà a Trieste. Due appuntamenti elettorali decisivi per verificare la tenuta di Forza Italia dopo i recenti tracolli.