DegradoFriulano Exxx…Polzive!!! La regione aumenta le indennità dei sindaci. I cimiteri ridotti in porcilaie. Il caso Pasian di Prato (Ud). Esclusivo

Il degrado e lo spreco che si consuma nei comuni friulani é direttamente proporzionale all’aumento delle indennità degli amministratori. Anzi, a loro é consentito anche prendere per i fondelli i cittadini che chiedono il rispetto per i defunti. L’assessore del comune di Pasian di Prato Lucio Riva, aveva risposto due mesi fa a un cittadino che si lamentava per le condizioni del cimitero di Passons ridotto a una porcilaia. L”amministratore assicurava il residente che i lavori di ripristino dei loculi sarebbero stati eseguiti entro breve tempo. Sono passati 2 mesi da quella promessa ma non c’è stato nessun intervento. Perché pagarvi?

Grazie alla manovrina dell’assessore regionale Roberti 〈delibera di giunta 1164〉 i sindaci frignoni del Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto il ritocco delle mesate all’insú. Al sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo, che ha recentemente trasferito una parte dell’ufficio tecnico dalla sede municipale di Pasian a quella dell’architetto Carlo Rosso nella frazione di Passons, in virtù degli aumenti, sarà riconosciuta un’indennità mensile di 3.050 euro-mese ai quali va aggiunto il rimborso spese a forfait di 550 euro. Totale 3.600 euri. Cuccagna friulana che fa sorridere anche gli assessori. Quelli di Pasian di Prato tirano oltre 900 euri-mese. Il loro compito si limita a promettere.

Riflettendo sui casi recenti, alle cospicue mesate che gli amministratori friulani ricevono, non corrisponde quasi mai l’esercizio del ruolo per cui sono stati eletti. Non hanno neanche rispetto per i defunti. Il caso dello stato di abbandono del cimitero di Passons, di cui se n’è parlato su queste pagine circa un mese fa, è da manuale di piazzisti. Promesse e tante parole, ma il porcile rimane. Indegno di un paese civile. La formula che li assolve é sempre la stessa: “Già segnalato, a giorni dovrebbero essere eseguiti i lavori, Grazie”. Prego. Senza vergogna e pure pagati.