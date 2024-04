CentrodestraBatteInTesta Exxx…Polzive!!! La Lega spariglia le carte delle comunali. Sospeso il vertice di ieri a Trieste con i capipartito. Comuni nel caos. Offese ai sindaci uscenti.

Doveva essere un vertice quasi definitivo quello di ieri, martedì, a Trieste. Fedriga aveva convocato i leader della coalizione (Compagnon, Rizzetto, Di Bert, Dreosto e Savino) per definire la situazione nei comuni interessati al voto. Dopo un paio d’ore la riunione è stata sospesa e rinviato i lavori al fine settimana. Ancorché il presidente ostenti uno standing profumato di pace, fratellanza e serenità, l’ambiente è tutt’altro che sereno, le distorsioni sono emerse in tutte le sue criticità. La periferia non è un pranzo di gala. In molti comuni è accesa la spia rossa e non si notano segnali di distensione. Soprattutto sul fronte Lega e Fratelli d’Italia. In alcuni comuni il Carroccio è disintegrato al punto da presentarsi con due candidati sindaci. Uno contro l’altro. In altri, la stessa Lega è disposta a fare accordi col centrosinistra pur di battere il centrodestra. Domani i dettagli. In ogni caso i comuni segnati in rosso sono: Grado; Pasian di Prato; Campoformido; Dignano; Rivignano; Gonars; Mortegliano. Ai tempi del dibattito sul terzo mandato ai sindaci fino a 15mila abitanti, il presidente Fedriga aveva assicurato che sarebbero stati confermati gli uscenti. Ieri Dreosto, in un caso, lo ha smentito. Polveriera Centrodestra.