CasinòFedriga Exxx…Polzive!!! Il Presidente travolto dal successo del frico si trasforma in agente commerciale di siti dedicati ad aiutare i giocatori a trovare le migliori offerte per scommettere sui casinò online.

Il presidente Fedriga è molto attento alla gastronomia e alle specialità friulane. Una passione travolgente per il frico tanto da appassionarsi ai fornelli durante una recente festa della Lega a Carpacco. E sulla famosa pietanza friulana il presidente si è lasciato andare a nuove esperienze commerciali in ambito scommesse. Max è presentissimo in rete e la piattaforma Instagram è inondata di ogni suo respiro. E ieri, preso dall’estasi fricona, non ha resistito a commentare un concorso gastronomico. «Tra i piatti più amati d’Italia, c’è anche il frico! Secondo la classifica elaborata da “BonusFinder” infatti, la specialità friulana è entrata nella top ten della cucina italiana. Un grande orgoglio per tutta la regione (…) con un tocco unico che rappresenta l’identità della nostra terra». Fedriga cita e pubblicizza “BonusFinder”, un sito di comparazione di casinò dedicato ad aiutare i giocatori a trovare i più grandi bonus offerti da alcuni dei migliori casinò online e siti scommesse che l’Italia ha da offrire, permettendo a tutti l’opportunità di “Ottenere di Più dal Gioco”. Pertanto il presidente friulano dalla sua autorevole posizione “rilancia” e “promuove” le scommesse on line pubblicizzando la linea commerciale di un sito che esorta i navigatori a non perdere i bonus offerti da alcuni casinò. Il settore del gioco on line è in continua crescita. Quindi Fedriga ha “usato” il frico per “spingere” le scommesse? L’evoluzione del Friuli, non più Frico&Polenta ma Frico&Casinò.