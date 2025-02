CarniaMarcia Exxx…Polzive!!! Celebrata a Villa Santina la prima assunzione sartoriale del 2025. Il sindaco nomina “per intuito” il tecnico G. Veritti. Confermate le anticipazioni di leopost. A giochi già fatti erano 10 candidati ammessi. La commissione esaminatrice presieduta dal dirigente più prorogato d’Italia: il vice segretario Maurizio Crozzolo.

Le anticipazioni di “Leopost” sul conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per il piccolo comune di Villa Santina di appena 2.000 anime si sono rivelate corrette. Su queste pagine, rispetto alla selezione per l’assunzione di un tecnico si scriveva: «Con una delibera di consiglio del 28 novembre scorso, il comune di Villa Santina ha modificato lo statuto dopo l’ultima approvazione che risaliva al 2002. Perché è stato arricchito il documento? Per consentire a Maurizio Crozzolo, ovvero il dirigente più prorogato d’Italia, ex direttore della Comunità Montana della Carnia, di svolgere il ruolo di apicale in convenzione tra i comuni di Villa Santina, Raveo e Socchieve. Il suo mandato era in scadenza e, per rinnovarlo, è stato necessario modificare lo statuto del comune di Villa Santina dove Crozzolo è anche vice segretario. Tutta questa operazione è finalizzata a consentire al sindaco Giatti di rinnovare fiduciariamente (grazie alla gaboletta dell’Ex art 110: ovvero l’assunzione di un dirigente per “intuito!!”), l’incarico a chi vuole lui, compreso il dirigente in scadenza. Chi è il fortunello della calotta carnica che gode della fiducia del sindaco? ecco il suo nome: G.Veritti. Alla faccia degli altri candidati. Va da sé che il Sindaco “attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna e in casi eccezionali. La proroga per il Crozzolo, in convenzione a circa 100mila euri/anno è assicurata. Ma la mangiatoia carnica non finisce mai di stupire e i tre comuni convenzionati che fanno poco più di 3.000 abitanti, sentono la necessità di dotarsi di un dirigente di area tecnica. A chi serve visto che sono già presenti 3 istruttori tecnici cat. D e alcuni anche posizioni organizzative a 80.000€? Pertanto il sindaco ha decretato che: visti i verbali della Commissione Esaminatrice di data 15.01.2025 e 23.01.2025 con il quale venivano individuati n. 4 candidati idonei e a seguito dei colloqui dei 4 profili tra quelli indicati dalla Commissione, è stato individuato quale candidato ritenuto più idoneo l’arch. Gino Veritti (il predestinato di leopost), in considerazione di una valutazione complessiva e all’esperienza del candidato nel lavoro presso gli enti locali, anche presso più Enti gestione associata. Il trattamento economico per l’incarico è pari a € 80.000,00 annui omnicomprensivi (importo lordo annuale per 13 mensilità), oltre agli oneri a carico dell’Amministrazione. Una melma maleodorante travolge Villa, Villa Santina. Carnia infetta, Regione malata.