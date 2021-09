CarniaMarcia Exxx…Polzive!!! Condannati in primo grado i furfanti del bidone da 90milioni di euri tirato ai soci della CoopCa..

Il tribunale di Udine, in composizione collegiale, ha condannato a 3 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta Giacomo Cortiula, Mauro Veritti ed Ermanno Collinassi. Agli stessi oltre al pagamento delle spese processuali è stata disposta l’inabilitazione all’esercizio di un impresa e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi per 5 anni e, per lo stesso tempo, l’interdizione ai pubblici uffici. Più leggera la condanna invece per Giancarlo Veritti, Fosca Petris e Daniele Delli Zotti. A loro i giudici hanno comminato una pena di 2 anni e sei mesi di reclusione. E’ stato dichiarato prescritto il reato di esercizio abusivo dell’attività bancaria e l’assoluzione nel reato di truffa perchè il fatto non sussiste. I sei imputati, amministratori e componenti del collegio dei sindaci dell’istituto, sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni da quantificarsi in sede civile. Presidente del collegio Paolo Milocco.