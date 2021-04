CaosCarnico Exxx…Polzive!!! Bocciata la candidatura di Ariis alla Comunità. Erica Gonano tira il petardo: “Qui ci sono troppe interferenze che giungono dall’esterno, non siamo autonomi”. Tutto rinviato al 27. Esclusivo

Per la seconda volta, in Carnia è tutto da rifare. L’assemblea dei sindaci dell’arco Carnico convocata per stasera a Tolmezzo si è imballata. Rinviata al 27 aprile l’elezione del presidente della Comunità Montana della Carnia timbrata centrodestra dell’assessore regionale Roberti. L’aspirante Daniele Ariis aveva calato le firme necessarie 〈15 vedi Leopost di ieri〉 per strappare l’elezione, ma alla fine c’è stato il colpo di scena del sindaco di Enemonzo che ha abbandonato i lavori e Ariis, candidato della stranezza Pd-Lega, è stato costretto a chiedere la sospensione dei lavori per un chiarimento. Tramonta così, dopo pochi minuti, anche la candidatura del sindaco di Raveo. Arrostito.

I lavori erano stati aperti da Marco Lenna e Lino Not i quali avevano capito immediatamente che stasera non era aria di elezione e hanno avanzato la proposta di rinvio. Proposta raccolta anche dal sindaco D’Andrea che aveva corretto l’invito chiedendo una sospensione.

Ma il petardo da chilo lo ha fatto esplodere la sindaca di Prato Carnico che ha codificato in due parole la clamorosa stagnazione carnica: “Cosa c’è dietro questa difficoltà a eleggere un presidente?”. La Gonano riflette: «ci stiamo complicando la vita. Non penso che le cose siano così complesse. Ho l’impressione che questa sala riveli una preoccupante mancanza di autonomia del nostro territorio. Le influenza che vengono da fuori stanno creando disequilibrio. Ci siamo sempre messi d’accordo a prescindere da esterni. Possiamo trovare un accordo anche stasera. Ho l’impressione – conclude la Gonano – che qualcuno stia prendendo ordini da fuori». Cala il sipario su una delle pagine più grigie che la Carnia abbia mai offerto. Luca Scrignaro, vice sindaco di Paluzza, prova a fare la sintesi: «Col rinvio di stasera abbiamo dato una dimostrazione di bassezza che non ha confronti e che questa terra non ha mai visto». Il boccino ritorna nella mani di Francesco Brollo.