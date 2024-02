CampoSardo Exxx…Polzive!!! La Todde verso la vittoria sul filo di lana, ma la coalizione di centrodestra supera di 7 punti il centrosinistra. Meloni canna completamente il candidato. La Lega sotto il 4%. Sospetti. Capozzella (5Stelle): Premiata l’esperienza. Trovare impegno politico anche in Fvg.

Aggiornamento: Cuore batticuore. mancano poco più di 150 sezioni e la differenza fra Todde e Truzzu è di poco meno di 1.000 voti. 297.549 per la candidata del Campo Largo contro 296.453 di Truzzu detto “Trux”.

Meloni si è intestardita ed ha sbagliato il candidato. Lo dicono i numeri. Alle 22,20 questo era l’esito dopo lo scrutinio di 1642 sezioni su 1844: Eccoli: Todde 289.657 voti pari al 45,3%. Truzzu 287.440 pari al 45%. Voti di coalizione: Centrodestra 49%; Centrosinistra 42,5%. Riguardo i partiti Fratelli d’Italia raccoglie il 14%; la Lega il 3,9; Partito Sardo d’Azione 5,4%; Riformatori sardi, 6,7; Forza Italia 6,6%. Per la Todde il Pd ha ottenuto il 14% mentre i 5S si sono fermati al 7,8%.

Nuovo aggiornamento dei dati dello spoglio. Le sezioni scrutinate ora sono 1546 su 1844. Alessandra Todde 45,3%, Paolo Truzzu 45,1%, Renato Soru 8,6%, Lucia Chessa 1%. Va detto che la coalizione di centrodestra è in vantaggio come voto di lista ma ha cannato totalmente sul nome del candidato che ha perso in tutti i comuni più grossi con distacchi siderali rispetto alla Todde. E sul risultato della Lega (3,6%) affiorano i sospetti: Sono andati a votare? Sul punto delle regionali in Sardegna interviene l’esponente dei 5 Stelle Capozzella: «Al netto del risultato finale i dati riferiti ad Alessandra Todde candidato unico del centrosinistra Pd-M5S in Sardegna, dimostrano che l’esperienza, il lavoro e l’attività parlamentare premiano le scelte di chi affronta le tornate elettorali come quella per le regionali. Il M5S è fondamentale per fare risultato. Alla luce di ciò, quindi, non possiamo che rammaricarci della mancata candidatura di Stefano Patuanelli alle scorse elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, così come chiesto dall’allora coordinatore regionale Luca Sut e dal sottoscritto all’epoca capogruppo in regione del M5S che, di certo, avrebbe portato ad un maggiore successo elettorale della coalizione e del Movimento, oggi molto ridimensionato. Todde come Patuanelli rappresentato quanto di meglio il M5S sappia esprimere e dimostrare. Adesso in Friuli Venezia Giulia con le nuove normative in materia di voto in via di approvazione è quanto mai necessario sfrondare il territorio dei tanti Soru di turno e avviare una seria riflessione per dare vita ad un campo largo progressista con idee e programmi per il futuro della Regione. Il centrodestra si può battere». Così Mauro Capozzella del M5S a commento dei dati elettorali in Sardegna.