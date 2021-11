CaligoTerzaCorsia Exxx…Polzive!!! Autostrada Venezia-Trieste. Lucio Leonardelli: Sarà la Società Autostrade Alto Adriatico a completarla. Il caos dei 440 milioni e le incertezze di Paniz.

L’elemento di chiarezza sulla tormentata vicenda dell’A4 Venezia-Trieste lo ha fornito il vice Ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli il quale ha dichiarato, in risposta ad una interrogazione presentata dal PD, che “non è prevista alcuna erogazione di contributi pubblici in merito alle risorse necessarie per completare la terza corsia sulla A4”. Stop a tutte le varie prese di posizione rispetto all’ipotesi di un finanziamento da parte del Governo di 440 milioni.

Nell’ultimo numero di “Obiettivo Territorio”, curato dal già consigliere del Cda di AutovieVenete, Lucio Leonardelli, appare un lungo e interessante articolo sulla tormentata vicenda dell’A4 Venezia-Trieste. I retroscena sono illuminanti per capire lo stato dell’arte tecnico-giuridico dell’opera.

“La chiamano l’autostrada della morte, da gennaio ad oggi la A4 Venezia – Trieste ha fatto registrare circa una quindicina di vittime e decine di feriti (ultimo quello di ieri, vittima un friulano), con incidenti che hanno per lo più coinvolto mezzi pesanti, creando conseguenti problemi allo scorrimento del traffico e code infinite, non solo in autostrada ma anche sulla viabilità esterna. Non c’è dubbio che la situazione è alquanto complicata, soprattutto nella “strozzatura” tra Alvisopoli e Portogruaro dove sono in corso i lavori per ampliare un tratto di 9 chilometri e il cui completamento dovrebbe avvenire entro il prossimo anno. Ai problemi del traffico, si aggiungono quelli del passaggio di consegne tra la società Autovie Venete e la nuova newco”.

Secondo il già consigliere Cda di Autovie Lucio Leonardelli, “…la parte economica è tutta da definire sia per chi dovrà essere il soggetto che dovrà farsi carico dei lavori, ovvero Autovie Venete, come da qualche parte si vorrebbe, o piuttosto la newco Società Autostrade Alto Adriatico, come è stato chiarito in questi giorni dal Governo.

Cerchiamo di fare un po’ di sintesi per inquadrare meglio la situazione partendo dalla scadenza della concessione in capo ad Autovie Venete datata 31 marzo 2017, cui seguì una proroga fino al 31 dicembre 2019. Su intuizione dell’allora Ministro Graziano Delrio – scrive Leonardelli – emerse la soluzione di poter far sì che si potesse dar corso ad un prolungamento della stessa concessione oppure una nuova concessione trentennale, definita ora “accordo di cooperazione” (ed è questa quella che è attualmente in essere come soluzione), purchè ci fosse un soggetto a capitale interamente pubblico”.

Leonardelli riporta alcune perplessità: “Liquidare i soci privati (circa il 20%, di cui il 16% in mano alle banche) da parte di Autovie Venete, il cui socio di maggioranza è la Friulia (la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia) con circa il 72% o dar vita ad una nuova società? Venne scelta questa seconda opzione, che del resto era la più logica stante la difficoltà oggettiva ma anche sostanziale di liquidare i soci privati da parte di Autovie Venete e nacque quindi, quando presidente del FVG era Debora Serracchiani, la “Società Autostrade Alto Adriatico”, composta dalle regioni Friuli Venezia (con la maggioranza delle quote) e Veneto. Venne nominata l’avvocato Anna Di Pasquale quale amministratore unico, cui spettava il compito di intraprendere il percorso che avrebbe dovuto, di fatto, far sì che si arrivasse durante il 2020 al subentro della newco nella concessione e alla conseguente messa in liquidazione di Autovie Venete. Il percorso già iniziato – aggiunge Leonardelli su Obiettivo Territorio – è stato interrotto causa pandemìa e la newco SAAA è stata costretta a rivedere i rispettivi piani finanziari, con inevitabile prolungamento dei tempi tant’è che ad oggi tutto è ancora un vero e proprio rebus e l’ipotesi ultima, che è stata paventata, vale a dire il subentro nella gestione nei primi mesi del 2022, appare ancora una chimera.

L’avvocato Di Pasquale, intanto, è stata riconfermata nel suo incarico con direttive ben precise sia da parte del Friuli Venezia Giulia che del Veneto: procedere per arrivare quanto prima a chiudere la partita del subentro, anche perchè dall’Europa al momento nessuno si è mosso ma non è impensabile che prima o poi, considerato che Autovie Venete è, di fatto, in regime di proroga della proroga, qualche zelante burocrate si svegli e riproponga l’ipotesi della gara europea.

“Per quanto mi riguarda tutto sta procedendo come mi è stato richiesto” ci ha detto l’avvocato Di Pasquale che ha provveduto a rimandare al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture il nuovo piano finanziario che ora è al vaglio per le relative valutazioni prima di essere sottoposto al CIPE per la relativa validazione il che vorrebbe dire il “via libera” per far sì che il passaggio tra Autovie Venete e Autostrade Alto Adriatico possa avvenire.

Di fatto, parallelamente alla capitalizzazione della stessa newco che dovrebbe prevedere il passaggio delle azioni di Friulia detenute in Autovie Venete alla regione FVG e da questa alla nuova società la quale potrebbe poi procedere, godendo anche della “bancabilità” del piano in virtù dell’accordo trentennale, anche a garantire alla stessa Autovie la cosiddetta “quota di subentro” che sarebbe stata già definita in circa 511 milioni di lire mentre le circa 600 maestranze passerebbero “in toto” dalla attuale SpA alla stessa newco. E qui si inserisce la dichiarazione rilasciata il 30 settembre dal presidente Paniz il quale a precisa domanda in merito al ruolo della newco sulla partita riguardante il completamento della terza corsia ha risposto: “Quella è pronta ma temo che il se il ministero decidesse di trasferire la concessione alla newco farebbe perdere tempo ed energie nel trasferimento delle strutture e delle maestranze. Ad ogni modo noi rispetteremo la volontà statale”. Un bel passo avanti rispetto a quando lo stesso Paniz disse, subito dopo essersi insediato al vertice di Autovie: “Parlare oggi della newco è come parlare del sessi degli angeli”, dichiarazione che destò non poche perplessità proprio in relazione al percorso che era stato già avviato.

A questo punto la domanda sorge spontanea: se la strada intrapresa dalla newco sembra essere in discesa qual è oggi il ruolo che può ritagliarsi Autovie Venete nel contesto del completamento della terza corsia? Nessun ruolo. A rispondere in modo esplicito e diretto, ci ha pensato infatti il Vice Ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli il quale ha dichiarato, in risposta ad una interrogazione presentata dal PD, che “non è prevista alcuna erogazione di contributi pubblici in merito alle risorse necessarie per completare la terza corsia sulla A4”, mettendo così fine a tutte le varie prese di posizione che si sono lette in quest’ultimo periodo, spesso molto imprecise, rispetto all’ipotesi di un finanziamento da parte del Governo di 440 milioni. D’altro canto – anche se chi scrive lo ha sempre sostenuto: a chi sarebbero dovuti arrivare i fondi? ad Autovie Venete, che è in regime di “prorogatio” o alla newco che nel suo piano finanziario ha già incluso i fondi necessari per effettuare i lavori, ferma restando la già richiamata approvazione da parte del CIPE e quindi quella conseguente delle banche?

A ragion di logica veniva già da dire che sarebbe stata la stessa newco l’eventuale destinataria di possibili finanziamenti statali, anche se in ambiti regionali friulani c’era chi non escludeva che la volontà di Autovie, stante proprio l’emergenza della incidentalità, avrebbe potuto puntare ad ottenere una sorta di “placet” per andare avanti rispetto al completamento dell’opera.

In questo contesto si inserisce poi anche l’ordine del giorno, presentato come prima firmataria dalla leghista di Portogruaro Ketty Fogliani e sottoscritto da tutti i partiti ad eccezione di Leu, e fatto proprio dal Governo in cui si chiede l’ “impegno ad assumere le iniziative necessarie per la rapida realizzazione dell’intervento” intendendo in tal modo il completamento dell’iter necessario per rendere operativa la Società Alto Adriatico.

E a ciò si aggiunge anche l’impegno che la Vice Ministro alle Infrastrutture Teresa Bellanova si è assunta nei confronti dell’esponente di Italia Viva Sara Moretto allorchè ha garantito che il piano della newco sarà approvato entro fine anno. Quella che appare tramontata è la possibilità di una sorta di “proroga ponte di 6 anni” come auspicava in qualche modo il presidente Paniz, più che altro per far fronte alle possibili lungaggini che, a suo dire, comporteranno il passaggio di competenze e il trasferimento del personale dipendente da Autovie Venete alla SAAA.

Al di là, comunque, di tutto questi scenario, le opere vanno avanti e la Venezia – Trieste è percorribile con la terza corsia da Alvisopoli sino a Palmanova. Di fondo, comunque, ciò che è indispensabile è che, in un modo o nell’altro, si arrivi ad ultimare un’opera che era ed è stata definita “strategica” verso l’Europa. Un’opera che verrà completata senza il direttore operativo di Autovie Venete Enrico Razzini, scomparso improvvisamente lo scorso 7 agosto.