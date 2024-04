CalcioSpettacolo Exxx…Polzive!!! Terremoto nel girone Eccellenza: la società del Codroipo tira una dolorosa martellata alla “primadonna” Fabio Franti. 100 anni di storia insegnano che le società restano, gli allenatori passano.

Nell’ambiente calcistico la notizia ha sconquassato l’intero pianeta sportivo ed è rimbalzata dall’Isonzo al Livenza. I vertici del Codroipo Calcio verso la rottura con l’allenatore Fabio Franti, esperienze nel Pro Cervignano e Pro Gorizia. Era stato ingaggiato nel settembre dell’anno scorso. Ma già dopo alcuni mesi, viste alcune “cavalcate solitarie” del tecnico isontino, i rapporti con i vertici della società presieduta da Paolo Sambucco si erano incrostati. I risultati e la posizione in classifica (5°posto) non sono una credenziale decisiva che permetta a Franti di restare alla guida della squadra. I vertici della società lamentano troppi personalismi e poca condivisione nelle scelte strategiche del gruppo codroipese. A meno di colpi di scena, sarà molto difficile che la società del Medio Friuli rinnovi l’accordo con l’allenatore. All’ingresso del Polisportivo di via Circonvallazione sono stampate le frasi che resero celebre il più grande costruttore italiano di auto da corsa: Enzo Ferrari. Ai piloti, quando se ne andavano, soleva ripetere: “Quando vince una delle mie macchine, vince la Ferrari, non il pilota. Voi ve ne andate, la Ferrari resta”. Principio granitico che viene illuminato in queste ore nel Medio Friuli. 100 anni di gloriosa storia nello sport e per lo sport, insegnano che le società rimangono, i dirigenti, centravanti e allenatori se ne vanno. Nel caso dell’allenatore Fabio Franti, non è esclusa la rottura anticipata, prima della fine del campionato. Il calcio è uno sport dove si primeggia grazia al collettivo e al gioco di squadra. Le primedonne dividono e incrostano lo spogliatoio. Ancorché provengano dalla bisiacaria.