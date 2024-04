AdessoBasta! Exxx…Polzive!!! Oltre 20mila persone a Roma per la manifestazione nazionale di Uil e Cgil. Il Friuli alla testa del corteo. Bressan: “Sulle emergenze della sanità la politica è sorda; rischiamo la paralisi causa carenza di oltre 2000 unità”. Bombardieri: “Il primo maggio saremo tutti assieme a Monfalcone”.

Si è svolta a Roma la manifestazione nazionale di Cgil e Uil, sotto lo slogan “Adesso basta!“. I due sindacati, con i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, sono tornati in piazza per la salute e per il diritto alla cura e alla sanità pubblica. L’appuntamento era in piazzale Ugo la Malfa, da dove il corteo ha raggiunto poi piazzale Ostiense. In prima fila gli esponenti della Uil Fpl del Friuli guidati dal segretario generale Stefano Bressan. Il dirigente sindacale (qui in foto con Rita Longobardi, segretaria generale Uil Fpl nazionale e Fulvia Murru, delegata sanità Uil Fpl) ha ribadito e consegnato ai vertici sindacali nazionali il “dossier” della sanità friulana: «Ci troviamo a Roma – afferma Stefano Bressan – per denunciare il grave stato cui versa il sistema sanitario nella nostra regione. Il registro marca una carenza oltre 2.000 unità e sappiamo che nei prossimi 24 mesi ne perderemo oltre 1.400». Totale 3.400 persone cui il sistema sanitario regionale deve necessariamente avere a disposizione. Attualmente, tal condizione produce un effetto disastroso sulle liste d’attesa che Bressam così dettaglia: «Le liste d’attesa continuano ad allungarsi, le tempistiche per una visita oscillano da un anno a un anno e mezzo. Tempistiche inaccettabili per i cittadini». Per l’esponente regionale della UilFpl c’è solo una strada da percorrere, quella che in queste settimane, assieme ai colleghi del Nursind, il sindacato Uil Fpl sta faticosamente imboccando «Investire in maniera importante sul personale e creare condizioni lavorative migliori». Seguire l’accordo che è stato raggiunto in questi giorni con il direttore generale dell’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute, Joseph Polimeni. Partire da queste basi per riqualificare la sanità in Friuli Venezia Giulia. Rita Longobardi ha promesso il pieno appoggio alle istanze della Uil Fpl del Friuli e anzi, ha ricordato alla delegazione che entro breve tempo sarà a Udine per verificare di persona lo stato del servizio sanitario locale.

In quanto alla manifestazione, il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri ha assicurato: «Il primo maggio saremo tutti insieme per un grande incontro sui temi europei e del rilancio di una Europa sociale e di pace». Per la UilFp del Friuli, lunedì sarà un’altra giornata epocale che andrà segnata sul calendario a caratteri d’oro.