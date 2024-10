CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! La partita Italia Israele e il festival degli svalvolati: Udine concede il patrocinio alla partita dello sport più corrotto del mondo.

Il sindaco De Toni ha comunicato stamattina di aver dato il via libera al patrocinio della partita di calcio Italia-Israele, che si terrà nel capoluogo friulano il prossimo 14 ottobre. La regione Fvg aveva già disposto l’appoggio, mancava solo il comune ospitante e il sindaco ha sciolto la riserva. L’escamotage è stato trovato grazie al coinvolgimento di un’associazione pacifista “Rondine Cittadella” il cui presidente Vaccari si lasciato andare confessando che il calcio è una “risorsa morale e culturale”. Si è scordato delle organizzazioni criminali che circondano lì’ambiente (vedi leopost). In ogni caso il circo continua. Il dietrofront di De Toni è così giustificato: «Come sapete noi, fin dall’inizio, siamo stati in difficoltà perché convinti che dare il patrocinio voleva dire schierarsi con Israele. Non schierarsi voleva dire essere dalla parte della Palestina», ha detto De Toni. «In realtà noi abbiamo sempre cercato la neutralità intesa non come equidistanza ma come equi-vicinanza».