CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Italia-Israele diventa un circo di svalvolati. Vaccari: Il calcio è una risorsa morale e culturale”. Ma dove vivi? Le società sono in mano a organizzazioni criminali.

In questi giorni se ne sono sentite tante, ma questa, a proposito di Italia Israele, è la piú folkloristica. Secondo il presidente dell’associazione “Rondine-Cittadella”, il calcio è una “risorsa morale e culturale”. Ma hai letto i giornali in queste ultime settimane? Ecco un esempio che arriva dall’autorevole “corriere.it”.

“Ora gli affari sono seri, i club sempre più succubi dei gruppi organizzati, è il tempo che le mafie gestiscano gli affari. Il legame è essenziale, non esisterebbe nessun ordine negli stadi se non ci fossero le organizzazioni criminali, la serenità di una squadra verrebbe subito minata se gli ultrà organizzati decidessero di bersagliare i calciatori, sotto loro ricatto un’intera stagione fallirebbe. E allora non resta che negoziare, permettere di fargli guadagnare, sono azionisti occulti. Il ricatto su (quasi) tutti i club, dai grandi ai piccoli, è continuo. Le società non denunciano quasi mai. Anzi, non trovare interlocutori può portare al blocco delle loro attività. Juventus, Inter, Milan da anni sanno benissimo che la ‘ndrangheta e i loro ultrà sono legati, ma ancor più sanno che narcotraffico e calcio sono mercati saldati”. Vaccari.. dove sarebbero le tanto decantate risorse “morali”? E’ lo sport dove si produce più violenza di tutti i cui costi per la sicurezza negli stadi sono a carico dei cittadini.