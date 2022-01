BurrascaQuirinale Exxx..Polzive!!! Salvini blinda Draghi a palazzo Chigi. Fontana: abbiamo una rosa di nomi per il Quirinale e oltre 505 voti.

La Short list dei candidati del centro destra è la seguente: Marcello Pera, Franco Frattini, Letizia Moratti, Carlo Nordio, proposto da Giorgia Meloni, e la Casellati.

Salvini è furbo. Si assume il ruolo di capo delegazione del centrodestra per dimostrare al paese che la coalizione è unita ed è pronta a guidare l’Italia. Elezioni politiche subito dopo il voto per il Quirinale. Con ripercussioni che raggiungerebbero anche l’estremo lembo Orientale dello stivale. Oppure, seconda opzione, Salvini che assumerebbe un ruolo determinante nel governo uscito dal patto di legislatura.

La prima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica si è conclusa con una fumata nera. A Montecitorio, terminato lo spoglio, il numero delle schede bianche e delle preferenze assegnate non ha superano il quorum minimo e quindi l’appuntamento è per domani, alle ore 15 con il secondo scrutinio. Tra i nomi usciti oggi anche quelli di Silvio Berlusconi, Mario Draghi e Liliana Segre. Ma dopo i sette anni al Quirinale di Sergio Mattarella, la partita del nuovo capo dello Stato si presenta quanto mai piena di incognite. Politiche e ‘pratiche’: per la nuova ondata della pandemia, i Grandi elettori positivi si sono serviti di un drive in allestito nel parcheggio della Camera. Per lo stesso motivo si svolgerà una sola votazione al giorno. Il boccino è nelle mani della Lega. Lo conferma il vicesegretario Lorenzo Fontana «Il premier Draghi, in una situazione economica come l’attuale, deve restare a palazzo Chigi. Abbiamo una lista di 4-5 persone per il Quirinale – Fontana ricorda – Con i voti di Fratelli d’Italia siamo a quota 454, poi ci sono quelli di Renzi e altri del misto. Conte oggi ha incontrato Salvini, il quale si è detto favorevole a un nome proposta dal centrodestra. In questo senso, vi sarebbero buone possibilità di raggiungere e superare agevolmente la quota di 505 voti necessari per eleggere il presidente della Repubblica dopo la quarta votazione.