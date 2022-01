BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! La Lega scarica Fontanini. Mizzaro fa il Pilato della conca. Bosello presenta il programma di Lignano. Caos Monfalcone e Duino.

La ricognizione, partendo dalle Alpi, presenta una teoria luminosa di spie rosse accecanti che puntano su Tolmezzo e raggiungono Lignano. Nel capoluogo carnico il ferro è caldo e, relativamente alla frattura ormai insanabile fra una parte della maggioranza e il sindaco Brollo, si attende solo il passaggio formale. Il segretario locale del PD Michele Mizzaro non vuole assumersi la responsabilità di staccare la spina al transfuga nel centrodestra e avrebbe chiesto al circolo di Tolmezzo del partito di Shaurli di deliberare. L’assessore della giunta Brollo si trova nella delicata situazione di ricoprire diversi incarichi nelle partecipate locali. Non ultima la presidenza del bidone Euroleader e una consulenza nel Consorzio Boschi Carnici. Se il Pd dà il via libera al segretario Michele Mizzaro, il suo nome va ad aggiungersi a quello dei possibili firmatari delle dimissioni dal consiglio. A questo punto i numeri, fra maggioranza e opposizione (12) sarebbero sufficienti per protocollare la decadenza dell’amministrazione Brollo e l’arrivo di un commissario. Ad oggi i nomi dei dimissionari in potenza, sarebbero quelli dell’assessore Craighero, Scarsini, Moser, Marchi, Anzolini con l’aggiunta di Mizzaro per il PD. Bonanni, Rinoldo, Laura D’Orlando, Del Fabbro Valentino, Elisa Faccin e il meloniano Marioantonio Zamolo – confermato anche quest’ultimo – per l’opposizione. Se tutto dovesse andare secondo le intenzioni del PD, nel capoluogo carnico si potrebbe andare al voto già in primavera. Il nome del candidato sindaco è l’attuale assessore Marco Craighero. Ma spunta anche quello di Fabiola De Martino. Per il centrodestra la coalizione è nelle mani di Stefano Mazzolini, sarà lui a decidere.

In quanto a Udine la situazione è sempre più caotica e la dichiarazione di navigata scuola politica del segretario regionale Marco Dreosto su Fontanini, rispecchia uno dei passaggi più diabolici del mestiere: Ti lancio in mischia, ho fatto il mio, ma non decido io, ci sarà la coalzione a prendere in mano la pratica. Come si sa, gli alleati udinesi non sono d’accordo sul Fontanini-Bis. Anche perchè bisognerà capire l’incastro con Trieste e, questa volta, il duplex Regione-Udine di un colore solo, pare irrealizzabile. Vieppiù che il ventilatore sta roteando e il risucchio da qui al 2023 sarà vorticoso. Nel merito Fratelli d’Italia ha già fatto sapere che «…il partito dovrà fare ancora delle valutazioni…».

A Monfalcone, com’era prevedibile, Massimo Asquini ha lasciato la Lega e gli ex, come Razzini sparano ad alzo zero contro la sindaca: “E’ una bravissima sindaca del tombino, del marciapiede o del palazzetto, ma come politica ha litigato con tutti, compresi i comuni della Bisiacaria. Della serie: diplomazia questa sconosciuta”.

A Duino il caos è totale e, tra Forza Italia del sindaco Pallotta, e Massimo Romita di Fratelli d’Italia, la frattura é carsica.

Si giunge a Lignano dove il commissario locale della Lega, l’infaticabile Bosello, ha riunito il centro destra l’altra sera in un locale di Riviera ed ha posto alcune priorità programmatiche condivise da Forza Italia e Fratelli d’Italia: Salvaguardia della zona di Riviera e rivedere lo scempio perpetrato dall’amministrazione Fanotto sulla viabilità della chiocciola di D’Olivo a Pineta. Ma il leader della Lega si spinge oltre e irrompe in rete con un video incredibile dei suoi sulle elezioni del capo dello stato: «Sono tre mesi che la tirate a lungo sui nomi… andate a cagare».