BobbyGol Exxx…Polzive!!! Il doriano sulla tracce dell’europeo Honsell: L’Italia rade al suolo la Turchia. Esclusivo

Buona, anzi buonissima, la prima per l’Italia: alla gara di esordio dell’Europeo 2020 gli azzurri del ct Roberto Mancini liquidano con un netto 3-0 la Turchia che non ha mai impensierito Donnarumma. Il primo tempo si chiude con un rigore negato all’Italia che dilaga nella ripresa grazie all’autogol di Demiral e alle reti di Immobil e Insigne. Primi tre punti in classifica nel girone A per la Nazionale che a questo punto si candida più che mai nel novero delle favorite. Mercoledì alle 21 la seconda gara contro la Svizzera che domani affronta il Galles. Per gli azzurri quello di stasera è il ventottesimo risultato utile consecutiva e nona vittoria di fila senza subire gol.