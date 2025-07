BlasoniSerenoni Exxx…Polzive!!! Il Friuli che cresce: CorriereEconomia dedica un ampio servizio al manager udinese delle case di riposo: “Va svecchiato il patrimonio immobiliare. Le RSA oggi devono essere ecosostenibili e domotiche per garantire qualità di vita e assistenza agli anziani. Investimento da oltre 200 milioni”.

Il “Corriere”, rubrica Economia, ha dedicato (data 24 luglio) un’ampio spazio a Massimo Blasoni, il manager udinese che ha fondato la “Sereni Orizzonti” una delle aziende, nel settore dell’assistenza agli anziani, più all’avanguardia in Italia. Il manager spiega al “Corriere” i nuovi progetti: “Abbiamo pianificato la costruzione di 20 nuove residenze sanitarie assistenziali per i prossimi 4 anni con un investimento di circa 200milioni di euro. L’obiettivo è quello di raggiungere – ricorda Blasoni – i 10mila posti letto entro il 2029. Oggi il gruppo, sull’asse Italia-Spagna conta su 6.500 posti-letto che lo portano ad esser il secondo per RSA nel territorio. Con una caratteristica: “A differenza della maggioranza degli altri player, oltre all’attività di gestione, Sereni Orizzonti costruisce direttamente le proprie residenze sanitarie per anziani. Ma nel futuro – prosegue Blasoni – si affaccia un tema legato alla sostenibilità ecologica delle strutture. Molte di queste, pubbliche o private, sono datate e non sempre in grado di garantire un’alta qualità agli anziani. La crescita va bene – conclude il manager udinese – occorre però che le RSA siano più green, ecosostenibili, domotiche e…sicure. Cerchiamo di migliorare costantemente: nelle nuove strutture possiamo ad esempio da remoto (Udine) controllare in tutta Italia i tempi di risposta del personale alle chiamate notturne dalle camere. Sempre da remoto, le temperature di ogni piano, controllare la temperatura dell’acqua calda sanitaria, controllare l’apertura o chiusura di tutte gli accessi all’esterno per la sicurezza degli anziani”. Infine Blasoni lancia un allarme: “Dobbiamo evitare un paradosso italiano: un paese che primeggia nella longevità ma rischia di non avere un modello adeguato di presa in carico dell’anziano e dei costi dell’assistenza”.