AssestamentoGiramento Exxx…Polzive!!! La manovra si trasforma in campagna elettorale. Fratelli d’Italia ipoteca Udine. Grazie ai Benito Remix piovono circa 20 milioni: Riqualificato Borgo Stazione.

Non casuale l’interesse morboso degli esponenti di Fratelli d’Italia per il capoluogo friulano. Basti pensare al palasport sulla cui struttura è concentrata la passione dell’onorevole Walter Rizzetto che non disdegnerebbe di scendere in campo come candidato sindaco di Udine (Fra i papabili anche l’assessore Bini). L’assessore Amirante, quota Fratelli d’Italia, mantiene le promesse e riesce a trovare ben 10 milioni per i lavori di riqualificazione di Borgo Stazione. Finalmente il quartiere potrà scrollarsi di dosso il timbro di zona più pericolosa e degradata di Udine; ai lavori di via Roma si aggiungono 2 milioni che servono per lo spostamento della stazione delle corriere verso quella dei treni. Altri interventi sono previsti in zona centro studi. Per riqualificare l’area Udine potrà disporre di 4 milioni. Totale: 16 milioni di euri. Una cifra importante che consente di ammodernare radicalmente il volto della città. E se gli investimenti hanno sempre un loro tornaconto, va da sé che Fratelli d’Italia sta già mettendo a terra il progetto di conquistare la città. Ora serve il candidato. Si fa anche il nome di una donna.