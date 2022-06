BibioneBangBang Exxx…Polzive!!! Sparatoria a Bibione nel quartiere popolare. Tre persone ferite di cui una in gravi condizioni.

Sparatoria stamattina a Bibione: tre feriti. Uno di essi, in gravi condizioni, è stato portato a Mestre in elicottero ed è stato sottoposto a intervento neurochirurgico. Meno importanti le ferite riportate dagli altri due protagonisti della lite, ricoverati a Portogruaro. Secondo gli inquirenti, sarebbero due i luoghi in cui è avvenuta la sparatoria. Una prima aggressione in via Pirano, verso le 7, dove ha sede l’agenzia turistica Europa, per cui lavora il presunto aggressore e due delle persone ferite. I due feriti sarebbero un 60enne di Latisana, italiano, e un altro uomo di Cesarolo, un 30enne di nazionalità albanese. Il friulano non sarebbe grave, mentre l’albanese è stato raggiunto da un proiettile in testa e ora si trova ricoverato in ospedale di Mestre dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il presunto aggressore, di nazionalità albanese ha 55 anni. Dopo la prima sparatoria, si è spostato in via della Vega dove ha sparato a una terza persona, anch’essa di nazionalità albanese. Secondo le indiscrezioni due delle persone coinvolte, dipendenti come giardinieri per una agenzia di Bibione, non andavano più d’accordo per problemi di soldi. Tutto è al vaglio degli investigatori dell’Arma intervenuti in forze dalla Compagnia di Portogruaro. Il 55enne armato si è poi dato alla fuga. Un furgone è stato trovato in località Marinella, potrebbe essere dell’autore della sparatoria.