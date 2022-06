BadoglianiFriulani Exxx…Polzive!!! Il cocco di Ciriani esulta per la sconfitta del centrodestra a Codroipo. Attesa per le allusioni del neo sindaco su Mauro. Elezioni sotto inchiesta dopo la denuncia in Procura. Rischio rinvio a giudizio.

Nardini stamattina ha varcato per la prima volta la soglia del palazzo comunale da sindaco. Ad attenderlo un esultante Marchetti che esprimeva una clamorosa gioia per la sconfitta del centrodestra. A giudicare dalle immagini e dalla consumata intesa fra l’uscente e l’entrante, pare che il più felice per la vittoria del centrosinistra a Codroipo fosse Fabio Marchetti. Il già assessore provinciale che, quand’era in carica, riuscì a polverizzare oltre 1 milione di euri dei contribuenti per i capricci del suo gerarca Collino: picchettare di inutili sagome nere le strade della provincia di Udine.

Poco fa l’uomo di Luca Ciriani in provincia di Udine è stato visto esultare con Nardini e rendere noto alla stampa, quasi con orgoglio, che: “A Codroipo il centrodestra ha subito la sconfitta più grande della coalizione nella seconda Repubblica”. Un tratto badogliano che ha fatto venire in mente la contestazione subita da Gianfranco Fini ai funerali di Pino Rauti. Come se i capitoli del quaderno delle doglianze di questi incolori 6 anni timbrati da Marchetti non avessero influito sulla sconfitta: Un Cda dell’Asp Moro (sindaco sempre presente alle assemblee) costretto a chiedere la nomina di un commissario per “gravi irregolarità contabili”; un direttore generale (Battiston) che taglia la corda senza spiegazioni dopo aver perso una causa di lavoro costata oltre 100mila euri; l’isolamento di Codroipo rispetto ai comuni dell’ambito (vedi polizia locale); documenti contabili presentati al fotofinish; caos sicurezza (Vedi campetti); assenze prolungate del sindaco anche di due anni. In queste condizioni Nardini ha avuto vita facile e Marchetti esulta per la vittoria. Come la moglie che taglia l’uccello al marito fedifrago. E, per dimostrare l’indefessa fedeltà al suo manovratore Luca Ciriani, l’ex sindaco di Codroipo ha promesso di voler tesserare in Fratelli d’Italia il trombato di Buja Stefano Bergagna. Infatti le cronache segnalavano una presenza costante di Fabio Marchetti a Buja proprio a sostegno del candidato di Bergana, Calligaro, ignorando la campagna elettorale di Codroipo. La sua eredità di 11 anni di amministrazione ha portato il centrodestra a subire la sconfitta più evidente in Friuli. In ogni caso, risultati alla mano, una sciocchezza se confrontata con il dato complessivo.

In quanto al comune sotto inchiesta, secondo l’intervista pubblicata in rete giovedì scorso, il neo sindaco Nardini, domani dovrebbe rendere note le dichiarazioni “allusive” rivolte nei confronti di Gianluca Mauro in fase di chiusura di campagna elettorale. I riferimenti contenuti nei brani riportati e intestati al neo sindaco facevano riferimento a “non meglio precisati comportamenti o precedenti dello stesso (Mauro)…”. Secondo il legale Miculan, cui è stato dato mandato di procedere depositando in Procura una denuncia querela nei confronti di Nardini, le parole del neo sindaco potevano insinuare nell’elettore pesanti dubbi sulla reputazione personale e professionale di Mauro”. Come reso noto da Nardini nell’intervista, domani dovrebbe rendere noti i particolari delle sue affermazioni e diradare la coltre di veleni con cui ha intossicato la campagna elettorale. Il fascicolo è aperto e spetterà al magistrato decidere come procedere. Qualora trasmettesse al Tribunale il rinvio a giudizio contro Nardini, la maggioranza resterebbe in “sospeso” fino all’esito definitivo della sentenza di primo grado.