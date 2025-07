AspSulRasp Exxx…Polzive!!! Terremoto all’Asp Moro di Codroipo: Avvisi di garanzia a una decina di amministratori: ex presidenti, revisori dei conti, ex direttori, consiglieri. La baracca si poteva salvare: Pesano le mancate decisioni suggerite dall’assessore Riccardi che molti hanno ignorato.

Un tormento senza fine per l’Azienda di servizi alla persona ASP Moro di Codroipo. Dopo le gare, i seggi gara, gli appalti per le mense, i presidenti che venivano sostituiti a seconda delle stagioni e i bilanci paurosamente in rosso, ora arrivano le “comunicazioni” dell’autorità giudiziaria. Notizie rivelate da studi legali impegnati a seguire la vicenda, prudentemente forniscono i nomi di coloro che sono stati raggiunti dalla “cartolina verde”. Sono una decina: Luciano La Tona, Giovanni Castaldo, Valentina Battiston, Andrea Stedile, Marco Monai, Sergio Ceccotti, Aldo Mazzola, Anna Catelani, Cristian Molaro. Ai destinatari degli avvisi di garanzia l’Autorità Giudiziaria contesta i reati legati alla redazione dei documenti contabili della società e commessi da più persone con lo scopo di ottenere per sè o per altri un ingiusto profitto nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali dirette previste dalla legge. In alcuni casi, dai documenti contabili, sono spuntate rette di degenza di ospiti deceduti per i quali il diritto dell’asp a ricevere il pagamento era estinto da svariati anni per sopraggiunta prescrizione, ovvero per la materiale impossibilità di incassare i relativi importi, come accertato.