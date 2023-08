ArrostoFerragosto Exxx…Polzive!!! Stupiremo il cuore dell’Europa. Mario Anzil disegna il rilancio di Villa Manin di Codroipo (Ud). “Nel 2025 una mostra da 150mila visitatori”. A settembre un convegno.

Una lunga chiacchierata al mare. Alto Adriatico dove i rivignanesi hanno un rapporto particolare con Lignano. E gli Anzil facevano parte di quel gruppo di aristocratici e nobili che urbanizzarono, nell’immediato dopoguerra, l’immensa distesa umida e paludosa che si mescolava col mare. Per Mario Anzil, già sindaco di Rivignano, avvocato, vice presidente della regione Friuli Venezia Giulia con deleghe allo sport e cultura, Lignano si specchia con Rivignano in un unico suono. Un drink a Pineta per parlare del più e del meno in cui, sollecitato dal “Richelieu” codroipese, Cesarino Toso, la conversazione scivola su Passariano. Villa Manin la villa dimenticata, isolata, che il vice presidente vuole rilanciare. Niente polemiche su migrantes, fiamme tricolori, congressi, segretari o altro. Anzil è uomo pratico, istituzionale, aedo dell’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”. Il vice presidente elenca volentieri le prime novità: «Un pò alla volta vorrei portare Villa Manin al suo ruolo che merita in un contesto geopolitico che vede la nostra Regione sempre più centrale in una prospettiva europea. La dimensione deve essere quella. Uscire dagli schemi classici, ordinari e sorprendere i visitatori. Ho iniziato con i primi concerti che hanno già avuto un grande successo (Morandi, Anzovino, poi sarà la volta Venditti-De Gregori e i Pooh a settembre), ora penso alla struttura. L’esedra di levante, che si sviluppa su tre piani, è un complesso formidabile per organizzare mostre di livello internazionale. Un corridoio lungo oltre 130 metri leggermente curvato che consente un’approccio rivoluzionario per il visitatore. Sarà un’esperienza unica in Italia. Quello sarà l’elemento di rilancio della Villa. Per questo motivo, in concomitanza con Gorizia 2025, a Passariano verrà organizzata una grande mostra con obiettivo 150mila visitatori, sarà il record. In queste settimane stiamo studiando i dettagli, ma già guardiamo oltre. Se Gorizia ha ottenuto il suo riconoscimento, siamo in attesa di Pordenone che è candidata città della cultura in Italia nel 2027. Nell’incastro 2025-2027 Villa Manin non potrà essere marginale e dovrà svolgere il suo ruolo decisivo per il rilancio della sede». Anzil non ha incertezze, le idee sono chiarissime e realizzabili. Non a caso il locale dove ci siamo incontrati si chiama “Aurora Beach” dove la brezza dell’Adriatico accarezza la filosofia illuministica del meloniano, vice presidente. E’ in previsione un grande convegno sul futuro del complesso per fine settembre.