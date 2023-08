ArrostoFerragosto Exxx…Polzive!!! La bollitura estiva scioglie i vecchi rancori. Il vertice più segreto dell’estate si è tenuto sulla terrazza del “Columbus” di Lignano. Bottiglie di Cristal roteavano come pale di elicotteri. Chi erano i 4?

Lo scorso anno, a Lignano Sabbiadoro, è stata inaugurata una delle terrazze più esclusive di tutto l’Alto Adriatico. Rifiniture di livello e puledre da far invidia al Twiga di Forte dei Marmi. Si tratta di un raffinato salotto estivo con piscina adagiato all’11esimo piano dell’Hotel Columbus, sul tetto dell’Adriatico. E’ qui che si sono incontrati, per puro caso, Ferruccio Saro, Matteo, Michele Zanolla ed Edy Morandini. Ognuno di loro si trovava lassù per le proprie faccende. Chi cercava il celebre avvocato udinese, chi il titolare della struttura Doimo, chi il calciatore e chi è stato “convocato” all’ultimo minuto. Un assortimento di ragioni che ha consentito ai 4+1 (l’avvocato) di ritrovarsi clamorosamente assieme a brindare all’estate 2023. Il vertice si è tenuto alcuni giorni fa ed in laguna è scoppiato un terremoto politico che ha raggiunto Trieste, Ibiza, Porto Cervo e Camporosso. Due dei massimi esponenti di ProgettoFvg-Lista del Presidente risucchiati dal ventilatore dall’abilissimo Ferruccio Saro, colui che viene definito il sabotatore del centrodestra. Tuttavia, a scanso di ipotesi “deviate” occorre dire che non c’è stata nessuna possibilità di riesumare vecchie ruggini. Le bollicine hanno inebriato le menti dei 4+1 non dando scampo alla parola politica. Le triangolazioni politiche, gli assestamenti e i bilanci sono stati travolti dai giramenti di testa provocati dalla miscela scoppiettante combinata fra l’altezza del posto e i secchielli dei vuoti.