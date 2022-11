ArrapaoAlabardao Exxx..Polzive!!! Trieste raddoppia: vince il premio come miglior città dell’anno e quello del gioco delle coppie comunali. Temperature altissime a palazzo. Il caso Sartore.

Nello specifico, la consigliera comunale del PD Rossana Pucci aveva interrogato la giunta per avere alcune delucidazioni su due casi emersi nella selezione pubblica per la copertura di 3 posti di “Dirigente amministrativo” la cui graduatoria era stata pubblicata il 22 marzo scorso. Cosa lega il vincitore del concorso (Gianluca Venier) alla titolare del servizio Risorse umane del comune di Trieste (Sartore) che ha istruito il bando? Sono semplicemente marito e moglie. E cosa lega il mago dell’ovovia Fabio Bernetti con Fabio Cipriani? Bernetti faceva parte della commissione giudicatrice del famoso concorso vinto da Venier e Cipriani, già collaboratore del dirigente si è piazzato terzo. Tuttavia è l’ovovia che attrae le debolezze delle passioni giacché, nel dipartimento afferente al progetto, trova spazio anche l’ingegner Sara Borgogna in ottimi rapporti col dirigente. La titolare di Posizione organizzativa all’igiene urbana risulta essere Francesca Tion, anche lei calamitata dall’orbita del pianeta cosidetto “T.E.A.M.”, uno dei dipartimenti più incisivi di tutta la struttura comunale. Il quale Team è accecato dai giochi di coppia alabardati. Si pensi a Diego&Lucia, il primo, funzionario edilizia sportiva, la seconda, dirigente. Essendo fondamentale l’armonia nel dipartimento, a mantenerla ci pensa la PO architetto Antonella, sicuramente la star del TEAM, che è moglie di Matteo, anche lui Posizione organizzativa. Ed è proprio l’irresistibile Team a creare le condizioni dell’arrapamento alabardato tanto che pure il faraone del palazzo, Lorenzo Bandelli, è rimasto stregato dal fascino di una dirigente che gli ha fatto girar la testa. Insomma, a palazzo le vampate africane riscaldano più dei caloriferi e sono quelle che avvolgono i due dirigenti Lea e Gustavo, la prima all’urbanistica ed edilizia privata, il secondo, strade e infrastrutture. Poi ci sono le new entry e gli interscambi improvvisi, ma questo è un capitolo secondario. Quello che conta sono i riconoscimenti, da qualsiasi parte essi provengano. Quindi Trieste si è aggiudicato il primo posto nella classifica delle “Città europee 2022” stilata dalla commissione dell’Academy of Urbanism, ma è in buona posizione per aggiudicarsi anche quello del “gioco delle coppie” tutto interno al palazzo. Su queste pagine, la settimana scorsa, avevamo riportato le spericolate fasi di una selezione per “Dirigente Amministrativo” istruito da Michela Sartore che aveva avuto come esito la formazione di una graduatoria (sei idonei) e l’assunzione dei primi tre classificati. Oggi aggiungiamo: Ma chi è Manuela Sartore? Non è solo la moglie del vincitore, ma anche colei che finì invischiata in una clamorosa bufera esplosa nel comune di Codroipo nel 2011 quando svolgeva l’incarico di Posizione Orrganizzativa. Al tempo aveva firmato l’atto d’incarico di affidamento dell’ufficio stampa alla Alan Norman.