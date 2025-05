AquileiaTossica Exxx…Polzive!!! Mattiussi scarica il petardo viabilità: Durante le feste il traffico parassita soffoca e intasa il centro cittadino. E’ il momento di agire contro gli ideologi ambientalisti. I fondi ci sono.

Per via delle festività e del bel tempo sono stati giorni di traffico intenso sulle strade della bassa friulana e in particolare per Aquileia. Il carico di smog registrato era impressionante. Tutto derivato dal cosidetto “traffico parassita” cui da anni si impegna a combattere l’ex consigliere regionale Fvg Franco Mattiussi. Quando l’ideologia prevale sull’interesse e la salute dei cittadini e dei turisti. Rende noto Mattiussi: “Penso sia il momento di riprendere in mano la situazione, con entusiasmo e determinazione: il 1 maggio, via Gemina è stata a lungo intasata fino all’altezza di Villa Raspa così come, in direzione Cervignano, il traffico era bloccato fino alla distilleria.

Il paradosso si ultima, poi, così: i difensori dell’ambiente e dell’ideologia green “a tutti i costi” permettono per circa 3 ore un elevato quantitativo di emissioni nocive e CO2″. Ribadisce Mattiussi: “Il momento è ora! Nel 2012 sono riuscito a far assegnare al progetto Aquileia, 6,8 milioni di euro utili ad avviarlo, peraltro presentato dagli allora 5 sindaci del territorio appartenenti per i 4/5 al centrosinistra, per il superamento del traffico parassita che ad ogni occasione festiva, oppure in piena stagionalità estiva, intasa il centro cittadino.