AltiAppalti Exxx…Polzive!!! Sono 10 le offerte per la fornitura dei servizi nelle strutture per anziani gestite dal Comune di Trieste. Valore dell’appalto: 96 milioni di euri. In lista anche la Tigre di Parma.

Il bando di gara era stato pubblicato il giugno scorso ed era riferito all’appalto integrato dei servizi socio assistenziali, sociosanitari e complementari, di ristorazione, di pulizia, di lavanderia (…) destinati alle attività espletate a favore degli utenti delle tre strutture per anziani gestite dal Comune di Trieste. Valore complessivo 96.492.903 di euri + IVA; durata dell’appalto tre anni a decorrere dal 1°gennaio 2024, con opzione di proroga di ulteriori tre. Il termine delle offerte era stato prorogato per due volte, dal 30 settembre al 20 ottobre e dal 20 al 31 ottobre. Entro il termine stabilito sono state inserite un totale di 10 offerte presentate dai seguenti soggetti: La prima offerta è quella del raggruppamento temporaneo d’imprese composto dall’uscente Colser, unita alla Cooperativa sociale Aurora Domus (ambedue di Parma) e Cirfood Società Cooperativa di Reggio nell’Emilia. Seconda la C.M Service Srl di Cascinette d’Ivrea (To). Terza, Consorzio Blu società cooperativa di Faenza(Ra) con le consorziate esecutrici: Ancora Servizi di Bologna e cooperativa In Cammino di Faenza (Ra). Quarta offerta, Consorzio di cooperative Kursana di Bergamo con le consorziate: Kursana San Marco di Padova e Dussman Service di Milano. Quinta offerta il Raggruppamento composto dalla Cooperativa Itaca di Pordenone con la Sodexo Italia Spa di Cinisello Balsamo (Mi). Sesta offerta, Raggruppamento fra la Cooperativa Elleuno di Casale Monferrato (Al), Serenissima ristorazione Spa (Vi) e Idealservice di Pasian di Prato (Ud). Settima offerta il raggruppamento di imprese: Euro&Promos Social Health Care Società Cooperativa di Torino e la Markas Srl di Bolzano. Ottava offerta quella di un raggruppamento d’imprese fra In Mensa Srl di Reana del Rojale con avvalimento di Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri di Castano Primo (Mi) e Pulitori e affni Spa di Brescia. Nona offerta un Rti fra Kcs Caregiver Cooperativa sociale di Bergamo e la Camst di Villanova di Castenaso (Bo). L’ultima offerta è quella di un raggruppamento fra Socioculturale Scs di Mira (Ve) e Vivenda Spa di Roma. I criteri di aggiudicazione sono: Offerta tecnica massimo 85 punti, offerta economica massimo 15 punti.