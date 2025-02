Il settore agricolo rappresenta un elemento di valore della politica economica del Friuli VG eppure i vertici del centrodestra, soprattutto quelli a favore del “terzo mandato” a Fedriga lo ignorano. Vergognosamente. Vedi il partito della Lega (assessore Zannier e presidente Budai). Il caso dei “Fondi Pac” non erogati o liquidati in ritardo clamoroso, ne sono la dimostrazione. Di fronte alle lamentele degli imprenditori agricoli e alle richieste di accelerare le pratiche, i vertici regionali e gli uffici dell’ERSA facevano spallucce. Occorre dire che le indennità per i consiglieri regionali, anche se non si riuniscono, vedi le lunghissime ferie natalizie, vengono liquidate senza alcun ritardo! Perché non le sospendono anche a loro?

Per tal motivo, gli agricoltori, abbandonati al loro destino, hanno bussato alla porta di “leopost” (in foto il direttore della testata Leonarduzzi col Segretario Nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri), dove i cronisti si sono messi a pedalare e lo scossone è arrivato ai piani alti del palazzo al punto che ci sono state rassicurazioni che i fondi, le cui pratiche erano ferme da mesi negli uffici, sono stati liquidate. Migliaia di domande sono state evase grazia alla segnalazione di “leopost”. Restano da liquidare poche centinaia. Val la pena ricordare la questione che rischiava di pregiudicare la stagione dei tanti imprenditori agricoli friulani.

Il caso sollevato dalla pagina si chiama “PremiPac” (diritto dei titolari di fondi ad ottenere dei contributi relativi alla Politica Agricola Comune) che un’agenzia regionale, AGEA, riconosceva sulla base degli ettari, agli agricoltori. Oggi i titolari di impresa agricola sono vessati, soffocati da una burocrazia allucinante, costi di gestione sempre più elevati e, malgrado gli annunci dell’assessore Zannier sui fondi di rotazione per le imprese e del noiosissimo “fare sistema”, è scoppiato il caso AGEA. I fondi, una settimana fa, non erano stati ancora erogati. Complessivamente in Friuli si parla di una cifra che si avvicina al milione di euri. Il soggetto pagatore fa riferimento all’ERSA (direttore Miniutti). Il settore, strategico per l’economia regionale, è totalmente abbandonato a se stesso, privo di guida come una nave sanza nocchiero in gran tempesta. In questo caso la Lega, con l’assessore Zannier, il presidente di Commissione Alberto Budai e quello della Commissione agricoltura Fvg Markus Maurmair hanno dimostrato, sul caso, paurosi limiti di competenze. Tuttavia dietro la faticosa erogazione dei fondi si nasconde la grande beffa rivolta ai poveri coltivatori: quella dello scandalo del “Centro Latte”, una struttura “Fantasma” cui nessuno sa dove sia. Si conosce invece il vero impegno di spesa deliberato dalla giunta Fedriga: 18 milioni di euri. In quale rivolo sono finiti? Come sono stati spesi? Agricoltori senza mutande, dirigenti in vacanza.