AgenasFurlanas Exxx..Polzive!!! L’agenzia rende note le performances delle aziende sanitarie territoriali. Malgrado i miliardi di investimenti il FriuliVG non pervenuto. Il direttore Mantoan: “Regione autonoma non è sinonimo di efficienza”.

Le prime 5 Aziende sanitarie territoriali con un alto livello di performance manageriali nelle aree prevenzione, distrettuale, ospedaliera, sostenibilità economica-patrimoniale e outcome? Tutte al Nord. In testa l’Azienda Ulss 8 Berica di Vicenza e poi l’Ats di Bergamo​ l’Azienda Ulss 6 Euganea, l’Azienda Ulss 1 Dolomiti​ e l’Azienda Usl Bologna. Quelle invece complessivamente meno performanti? Tutte al Sud e sono capitanate dalla Asl Napoli 1 Centro seguita dall’Asp di Crotone, dall’Asl di Matera, dall’Asp di Enna e dall’Asp di Vibo Valentia. È questa l’istantanea scattata dal direttore di Agenas, Domenico Mantoan sui dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale delle Aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. L’occasione, la 19esima edizione del Forum Risk Management in corso ad Arezzo e, dopo aver elogiato la regione Sicilia e Calabria per i progressi ottenuti in questi ultimi mesi ha dichiarato: “Il fatto di essere regione autonoma non è sinonimo di efficienza”. A chi si riferiva? Il Friuli Venezia Giulia, malgrado la mole di investimenti che la giunta destina al comparto ad ogni manovra di bilancio (3,5 miliardi una settimana fa), non risulta fra le prime. Guidano invece la classifica delle Aziende Ospedaliere con alte performance manageriali sul fronte dell’accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale e investimenti: l’Ao Santa Croce e Carle di Cuneo seguita dall’Aou Padova, dall’Aou Policlinico Tor Vergata di Roma e dall’Aou Sant’Andrea sempre nella Capitale. Il risultato del mix di tutte le aree analizzate porta all’individuazione di 13 aziende con una valutazione complessiva buona: le prime cinque sono Ao Santa Croce e Carle (CN); Aou Padova (PD); Aou Policlinico Tor Vergata (RM); Aou Sant’Andrea (RM); Aou Policlinico San Matteo (PV). Hanno una valutazione intermedia 25 Aziende: le prime 5 sono Ao SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo (Al), Ao San Giovanni Addolorata (Rm), Aou Maggiore della Carità (No), Aou Marche (An) e Ao Perugia. Rispetto all’Area assistenziale ospedaliera : la valutazione degli indicatori (degenza media nei reparti di medicina interna e geriatria; l’indice di fuga per prestazioni di media e bassa complessità; il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi di colecistectomia, protesi all’anca, ginocchio e spalla) restituisce un comportano variegato con il raggiungimento di alti livelli di performance sia al Nord che al Sud. Ma anche criticità nel Nord Ovest e al Centro Italia. Sulla base di tutti gli indicatori considerati per questa area le 5 migliori Aziende territoriali sono la Asp di Bolzano, Aso di Messina, Asl di Cagliari, Asl Foggia e Ats Brescia. Il Friuli Venezia Giulia non è presente nella classifica, resta confinato nella posizione intermedia. Zero Tituli.