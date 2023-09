AcciaieriaSia Exxx…Polzive!!! Libera stampa in libera rete. Pubblichiamo l’articolo di Angelo Floramo contro l’acciaieria cassato dall’editore del “Il Friuli”. Ci piace il dissenso.

Ci piace il dissenso e la libertà di parola. Soprattutto quella in direzione contraria come in questo caso col pezzo del coltissimo medievalista di San Daniele del Friuli Angelo Floramo sull’acciaieria di San Giorgio. Questo sito di manigoldi è docilmente a favore dell’acciaio e del mercato (oggi un pezzo imperdibile su “Il Foglio” di Stefano Cingolani), ma non accettiamo le censure. Un saluto all’amico Angelo Floramo, cantore della Divina Commedia e del Friuli.

Scrive Navarria: «Questo articolo di Angelo Floramo avrebbe dovuto uscire oggi sul “Il Friuli”, ma la redazione gli ha chiesto di sostituirlo o di andarsene.

“Non sono uomo da stare in gabbia,” dice Angelo. “Nemmeno se dorata”. Ecco il testo incriminato.