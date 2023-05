WellcùmJòMame Exxx…Polzive!!! A Udine è tutto un trentatrè. Le puledre del Wellcume e del Domani infiammano l’adunata. Intervista da pazzi: Non possiamo dire da dove viene la maggior parte dei malatidifiga. Ma va?

Non poteva essere migliore questa festa degli alpini di Udine. Per i deviati Comancheros una pacchia. L’adunata arricchita dalle gnocchissime escort del Wellcum e del Domani di Villaco che hanno fatto impazzire le penne nere. Un capovolgimento di ruoli che solo il complicato Friuli sa anticipare. Non si tratta di molestie, beninintesi, ma di avances, ammiccamenti e corteggiamenti di dolcissime ragazze nei confronti degli alpini. E le penne nere, che sanno stare al mondo in qualsiasi condizione, sorridono e si divertono. Il misciamento di giovincelle con le grazie in bella mostra e gli alpini in mimetica, hanno reso più elegante la festa. Ma perché le puledre hanno scelto Udine? ovviamente non lo possono dire, ma, anche in questo caso, il retroscena ribalta la scena. I friulani sono assidui frequentatori. E di buon gusto.