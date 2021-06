Votate i referendum RADICALI-LEGA. Il caso Crespi e l’appello di Raffaele Conte. Domani ore 11 a Udine.

Domani alle ore 11 accanto al Tribunale di Udine si terrà un breve sit in convocato dagli avvocati del foro di Udine.

Scrive in rete l’avvocato Raffaele Conte.

«Ecco, prima lo condannano DEFINITIVAMENTE, dopo 3 gradi di giudizio, per reati connessi alla mafia e ora, dopo che è stato in carcere per qualche mese, lo riabilitano, accogliendo tutte le istanze di coloro che GIÀ DA ANNI predicavano che era una persona che aveva lottato CONTRO la mafia e non un colluso… Cosa volete che vi dica… Credeteci voi nella “giustizia” perché io non ci credo più! E ogni giorno è peggio… FIRMATE I REFERENDUM RADICALI, NON badate al fatto che li sostiene la Lega di Salvini, non conta niente!

FATEVI UN FAVORE: FIRMATELI!

Io mi proporrò quale autenticatore: sono disposto anche a venire a casa vostra per farveli firmare ma, credetemi, FIRMATELI, è per il vostro bene!».